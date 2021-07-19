The Witcher, Mass Effect, The Last of Us и другие топ-игры, которые испортили сиквелами

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, но только не в случае с видеоиграми: для многих из них разработчики продолжают делать ненужные продолжения. Игроки в ярости, студии закрываются, а издатель буквально приговаривает легендарные игровые серии к неминуемой гибели.
Сегодня в нашем видеоматериале разбираемся, в каких случаях играм нужны сиквелы, перезапуски и спин-оффы. Всегда ли это правильно и в каких случаях стоит просто оставить классную игру в покое? Будут ли возвращать ведьмака Геральта из Ривии к новым приключениям и кто из японских разработчиков, если не Хидэо Кодзима, воскресит потрясающую серию хорроров Silent Hill? Что ждёт Dead Space и Mass Effect в ближайшие годы и что поклонникам не понравилось в DMC, перезапуске Devil May Cry из 2013 года от английской студии Ninja Theory.
Наконец, куда свернула шедевральная The Last of Us после финала первой части и почему те же разработчики из студии Naughty Dog с другой своей серией, а именно Uncharted, поступили правильно, вовремя закончив историю харизматичного авантюриста Нейтана Дрейка?
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Расскажите в комментариях о своих любимых видеоигровых сериях, которые были испорчены необязательными и посредственными сиквелами.
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