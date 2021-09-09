Ожившие и ходячие: когда зомби появились в играх и почему нам нравится нежить?

Страшно голодные! За прошедший век зомби достаточно крепко обосновались в масскульте: мы ждём новые сезоны The Walking Dead, засаживаем газоны горохом из Plants vs. Zombies и ищем комнату с печатной машинкой в каждой Resident Evil. Зомби вокруг нас, а иногда и среди. Они стали такими из-за магии, а иногда и после неудачного эксперимента. Часто мертвецы – расходный материал для заряженной обоймы, а иногда и главные персонажи во всей истории: до жути харизматичные, да ещё и со своей драмой.
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Рассказываем, откуда вообще появились зомби в играх. Почему их образы менялись, какие встречаются виды ходячих мертвецов и во что сегодня превратились торопливые и несмышлёные мозгоеды из классического кино режиссёра Джорджа Ромеро.
Мы разобрали феномен зомби буквально по косточкам, а теперь спешим рассказать обо всём нашим зрителям! Напомним, что теперь у нас появился свой YouTube-канал, на котором собраны лучшие видео про игры и актуальные топы с выпусками новостей.
Расскажите в комментариях, а в какой из игр вы впервые встретили ходячих мертвецов?
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