В Far Cry 6 продают скины по Assassin's Creed и Rainbow Six Siege

Сегодня вышла Far Cry 6, а мы решили зайти во внутриигровой магазин и нашли там шесть комплектов тематических скинов — половина из них вдохновлена другими сериями самой Ubisoft.
Assassin's Creed — Альтаир
Цена: 600 монет Far Cry — около 400 рублей.
Rainbow Six Siege — Кавейра
Цена: 1200 монет Far Cry — около 800 рублей
Watch Dogs: Legion — Бабушка
Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей
Набор «Родина» — советский солдат
Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей
Набор «Король и отечество» — мафия
Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей
Набор «Ярапанк» — модный революционер будто бы из Watch Dogs 2
Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей
Вдобавок в виртуальном магазине продают уникальное оружие, наряды для напарников, брелоки на пушки, машины, лошадей и местоположение предметов на карте — музыки на USB-флешке, петухов для боёв и сокровищ.
У нас уже вышел обзор Far Cry 6, а также несколько сопроводительных материалов — с красотами виртуального мира и советами перед началом прохождения.
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