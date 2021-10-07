В Far Cry 6 продают скины по Assassin's Creed и Rainbow Six Siege

Сегодня вышла Far Cry 6, а мы решили зайти во внутриигровой магазин и нашли там шесть комплектов тематических скинов — половина из них вдохновлена другими сериями самой Ubisoft.

Assassin's Creed — Альтаир

Цена: 600 монет Far Cry — около 400 рублей.

Rainbow Six Siege — Кавейра

Цена: 1200 монет Far Cry — около 800 рублей

Watch Dogs: Legion — Бабушка

Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей

Набор «Родина» — советский солдат

Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей

Набор «Король и отечество» — мафия

Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей

Набор «Ярапанк» — модный революционер будто бы из Watch Dogs 2

Цена: 1500 монет Far Cry — около 1100 рублей

Вдобавок в виртуальном магазине продают уникальное оружие, наряды для напарников, брелоки на пушки, машины, лошадей и местоположение предметов на карте — музыки на USB-флешке, петухов для боёв и сокровищ.

У нас уже вышел обзор Far Cry 6, а также несколько сопроводительных материалов — с красотами виртуального мира и советами перед началом прохождения.