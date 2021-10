MOTHERLODE, 32167, HESOYAM: самые культовые читы из игр

Читы — зло? Ответ не настолько очевиден, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, специальные команды дают одним игрокам несправедливое преимущество, а то и вовсе ломают сессию. Но с другой, практически любой геймер хотя бы раз в жизни развлекался подобным образом, особенно в одиночных играх.

За всю историю игровой индустрии накопилось невероятное число различных чудо-комбинаций. Но в геймерской памяти сохранились только самые лучшие и эффектные экземпляры. Мы вспомнили аж шесть таких.

1. Код Konami

Вверх-вверх-вниз-вниз-влево-вправо-влево-вправо-В-А

Об этой комбинации слышал почти каждый геймер, который хотя бы раз в жизни запускал игры японского издателя. Знаменитый «Код Konami» давно превратился в культурное явление, вышедшее за пределы игровой индустрии. Ведь абы кому тысячи поклонников песни не посвящают.

Авторство приписывают Кадзухиса Хасимото. Во время портирования скролл-шутера Gradius с аркадных автоматов на NES программист никак не мог его пройти. Чтобы обойти высокую сложность, разработчик добавил специальный чит, выдававший всё оружие. Порядок действий никакого потайного смысла не содержал. Просто Хасимото легко запомнил эту последовательность. После налаживания игры алгоритм так и остался в программе, став по итогу достоянием геймерского сообщества.

Konami не оставила всенародную популярность без внимания, начав добавлять соответствующую последовательность во все свои проекты. С годами чит превратился в аналог «Крика Вильгельма», в универсальную пасхалку, которая встречается и на враждебных планетах Borderlands, и в псевдоисторической Assassin's Creed.

В Assassins Creed 3 после кода появлялся индюк в капюшоне

В одних тайтлах комбинация включала «режим Бога», в других открывала секреты и ачивки, а в третьих и вовсе меняла название на экране. Даже современные виртуальные помощники вроде «Сири» реагируют на соответствующий набор символов.

2. DOOM: комбо из IDDQD и IDKFA

Десятки и сотни тысяч игроков наслаждались боевыми подвигами брутального Думгая. Но и без того бесшабашные приключения становились ещё эффективнее, если набиралась знаменитая команда IDDQD. Так активировался режим бессмертия, из-за чего адские создания не могли даже поцарапать главного героя. А комбинация с читом IDKFA на всё оружие превращала протагониста в неудержимую машину разрушений.

Название представляло собой аббревиатуру. «ID» напрямую указывало на студию, а «DQD» расшифровывался как «Delta-Q-Delta». Во время учёбы в колледже братство с таким названием основал один из программистов серии Дейв Дейлор.

Авторы продолжили добавлять команду и в последующие проекты. Если в DOOM 2 всё работало без изменений, то в Heretic геймеров ожидал неприятный сюрприз. Работали коды с прямо противоположным эффектом: первый убивал героя на месте, а второй отбирал у него весь арсенал полностью.

Прочие разработчики использовали набор по-разному, от включения неуязвимости до вывода на экран забавных сообщений. Люди выбивали татуировки, киберспортсмены брали никнеймы, а музыкальные группы посвящали набору символов свои альбомы.

Столь высокая популярность IDDQD и IDKFA напрямую связана с культовым статусом самой DOOM и тем колоссальным влиянием, которое франшиза оказала на игровую индустрию.

3. Безумие в GTA: San Andreas

Неизменным атрибутом геймера прошлого была тетрадка, где записывались бесценные символы. Артефакты оберегались, передавались из рук в руки и постоянно дополнялись. Когда на разных ретро-форумах вспоминают о подобных вещах, речь, как правило, идёт о кодах, связанных с франшизой «Великого автоугонщика». И хотя каждая часть серии запомнилась конкретными комбинациями, в народной памяти сильнее всего отпечатались читы из Vice Сity и San Andreas.

Главный секрет культового статуса крылся в бешенной популярности самих игр, основанной на проработанном городе, уникальных геймплейных фишках и промтовском переводе с «охлаждением углепластика». Команды же позволяли влиять на множество различных параметров, от погоды до поведения NPC. Всё это выкручивало градус веселья на максимум, превращая прохождение в форменное безумие.

Достаточно вбить LXGIWYL, KJKSZPJ или UZUMYMW, чтобы экипировать Си-Джея по последнему слову оружейного дела. Тяжелораненому Томми Версетти на дымящейся развалюхе хватает и ASPIRINE, чтобы вновь быть бодрячком за рулём восстановленного автомобиля. Когда воевать с балласами на своих двух надоедает, то поможет AIWPRTON, выдающий танк Rhino.

В Vice Sity с этим даже проще, ведь запомнить комбинацию PANZER гораздо легче, а эффект от появившейся из ниоткуда боевой машины не менее мощный. А если главного героя напрягает излишне пристальное внимание полиции, то после ввода AEZAKMI или LEAVEMEALONE у копов внезапно обнаруживаются более интересные занятия.

На вершине читерской пирамиды горделиво восседал HESOYAM. С его помощью игроки поправляли здоровье, восстанавливали броню, ремонтировали автомобиль и сиюминутно пополняли счёт на $ 250 тыс.

4. «Режим бога» Bethesda

Своеобразный подход Bethesda к собственным тайтлам породил довольно интересную ситуацию. Для своих игр студия использовала различные модификации одного движка. Это привело к тому, что из проекта в проект кочевали не только стандартные баги и ошибки, но и одинаковые читы.

Разные комбинации клавиш оставались одинаково эффективными как на просторах Тамриэля, так и на радиоактивных Пустошах из Fallout. Благодаря таким лазейкам игроки спокойно добывали тонны ресурсов, денег и оружия, а любые препятствия просто проходили насквозь.

Но особую любовь фанатского сообщества завоевали три буквы – TGM. Расшифровывались они как «Toggle God Mode», дословно: «Включить режим бога». Набор этой команды превращал главного героя в бессмертного, против которого бессильна старушка с косой. Персонаж выдерживал любой урон: он мог прыгнуть с крыши самого высокого здания и пойти в рукопашную против могучего мутанта.

То, с каким намерением использовался код, целиком зависело от желания играющего. Одни сходу врубали чит и отправлялись бить врагов налево и направо, а другие применяли магию вне Хогвартса только в редких случаях, когда оказывались в безвыходной ситуации, а умирать совсем не хотелось. На общей популярности всё это никак не сказалось.

5. К чёрту достоверность: серия Age of Empires и BIGDADDY

Читерить в стратегиях – весьма неблагодарное занятие, ведь кроме прибавки к ресурсам и ускорения скорости развития получить что-то сверху почти нереально. Но разработчики Age of Empires доказали обратное, показав, что безумие доступно и в историческом сеттинге. Для этого всего-то достаточно выдать геймерам инструменты для масштабного веселья.

Игровой процесс, построенный вокруг постепенного развития цивилизаций, сам по себе порождал весьма забавные ситуации. Например, лучники сталкивались с танками, а направленные в атаку слоны выкашивались пулеметным огнём. Но ввод всего одной команды приводил к неимоверному хаосу по всей карте.

После комбинации BIGDADDY в распоряжении игрока появлялся новый смертоносный юнит: большой чёрный седан с ракетомётчиком внутри. «Вундервафля» в одиночку легко выносила многочисленное вражеское войско и легко справлялась с большинством зданий на базе. Для смены цвета транспорта с чёрного на белое нужно было набрать другой код – BIGMOMMA.

В игре встречались и другие способы разбавить традиционный для серии геймплей. Лучников превращали в маскировочные деревья, а птицы трансформировались в настоящих драконов. Но на фоне чудо-оружия всё это выглядело детскими шалостями.

6. Большие головы и NBA Jam

NBA Jam настолько сильно заточена под весёлое прохождение, что даже чит-коды здесь выполнены в нарочито-несерьёзном виде. В качестве секретных персонажей встречаются Билл Клинтон и Уилл Смит, баскетболистам можно провести «Babality», а всю игру можно легко превратить в аналог «Танчиков».

Но особую популярность в геймерском сообществе завоевала другая команда, которая раздувала головы спортсменов до неприличных размеров. После этого происходящее на площадке начинало выглядеть невероятно смешно и сюрреалистично. Комический эффект заставлял игроков снова и снова вбивать код. Из NBA Jam последовательность перекочевала в прочие проекты, и разработчики явно не намерены останавливаться.

Крупноголовые встречались в Batman: Arkham Knight, Just Cause, Gears of War 3, Saints Row 4 и многих других играх. Авторы GoldenEye 007 и вовсе модернизировали чит, превратив его в своеобразный «режим Donkey Kong»: вместе с головой у персонажей увеличивалось туловище, делая их похожими на гориллу. Очевидно одно – ставить хэдшоты теперь легче лёгкого.

7. Богатая жизнь в The Sims

Что наша жизнь? Игра! А многие геймеры ещё и добавят конкретики – The Sims. И даже в виртуальном воплощении повседневности можно столкнуться с финансовыми трудностями. Но в том и кроется преимущество видеоигр, что когда на счету высвечиваются печальные нули, достаточно ввести одну команду, чтобы снова превратиться в богатого и успешного.

Для Sims таким читом стала знаменитая команда MOTHERLODE, которая добавляет на счёт целых 50 тыс. симолеонов. Этим непонятным термином золотодобытчики обозначали материнскую золотую или серебряную жилу, приносящую основой поток драгоценного металла.

Кроме прямого обозначения, само слово легко запоминалось, из-за чего на нём и остановились разработчики. Комбинация дебютировала во второй части, и с той поры превратилась в настоящий символ франшизы. Со временем в серии появились более простые способы разбогатеть, но популярность кода среди любителей лёгкой жизни и не думает убывать.

8. Драконы из Heroes of Might and Magic 2

Знаете, кто в Heroes of Might and Magic 2 сильнее дракона? Правильный ответ: чёрные драконы. Эти могущественные юниты шестого уровня представляют собой улучшенную версию зелёных и красных ящеров. Их опасность подчёркивается самым высоким показателем наносимого урона и полным иммунитетом к магии. Даже смертоносный Армагеддон ощущается детской забавой для этих рептилий.

Вот только беда – для их найма придётся потратить баснословную сумму в Чёрной Башне, которой у игрока вполне может и не оказаться. Но что делать, если монет не хватает, а победить очень хочется? Использовать волшебный код 32167. И тогда выбранный герой получит целых пять чёрных драконов. Против такой силы устоит не каждый.

Чит-коды были, есть и будут, пока существуют сами видеоигры. Как бы разработчики не старались, геймеры будут находить уязвимости, желая облегчить игровой процесс или просто повеселиться. А вот войдут ли они в историю, покажет только время.