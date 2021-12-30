Главные провалы 2021 года в играх

Только подумайте, уже прошло больше года с момента релиза консолей нового поколения, а кажется, что это было как будто вчера. Но пришествие долгожданного некстгена было омрачено пандемией, которая сказалась на всех сферах жизни, включая игровую. Это привело к задержкам релизов и отсутствию консолей и видеокарт на рынке.

И самое страшное: за прошедшие 12 месяцев ситуация не улучшилась ни на сколечко. Впрочем, помимо перенесённых релизов, были и другие неприятные моменты. Поговорим о главных провалах 2021 года в игровой индустрии.

Battlefield 2042 — самые низкие оценки в истории серии

Вот уж от кого, а от DICE такого подвоха я лично не ждал. Да и никто, думаю, не ждал. Как же новую Battlefield активно пиарили перед релизом, рассказывая о самых масштабных сражениях в истории серии и показывая, как природные катаклизмы влияют на бой. К сожалению, наши ожидания не совпали с реальностью. И ладно бы игра вышла просто плохой. На старте она глючила и страдала от типичных для нишевых проектов ошибок. Это незавершённый тайтл, который пытаются реанимировать патчами.

Предположительно, в этом провале виновата неопытная команда разработчиков. Но ведь DICE была ответственна и за предыдущие игры серии? Да, название студии не поменялось, но, как сообщает инсайдер Тим Хендерсон, самые важные люди покинули компанию после выхода Battlefield 5. Было слишком много новичков, прежде не работавших над франшизой. Мне почему-то хочется поверить в эту теорию, учитывая конечный результат.

EFootball 2022 — футбол не для слабонервных

Преемник Pro Evolution Soccer, некогда славной футбольной серии, не смог навязать борьбу FIFA и умудрился растерять самых преданных фанатов. Давайте честно, eFootball 2022 — это какая-то пародия на футбол, чья-то злая шутка. Белиберда, несуразица, называйте этот неудачный проект любым плохим словом, и вы будете правы. Такое просто нельзя было выпускать.

А ведь начиналось всё неплохо. Konami сделала симулятор условно-бесплатным и собиралась развивать его на протяжении всего года. Однако не учла главного: чтобы что-то развивать, это что-то должно нормально работать. В eFootball 2022 было плохо со всем: искусственный интеллект творил какую-то дичь, мяч казался гирей, а футболисты напоминали кого угодно, но не реальных людей.

Ещё до Battlefield 2042 футбольный симулятор от Konami был признан худшей игрой в Steam за всё время и даже занял первое место в «зале позора». Разработчики отреагировали на негативные отзывы извинениями и пообещали всё исправить. Однако работу над ошибками перенесли на весну 2022 года, когда до eFootball 2022 никому не будет уже никакого дела.

Ремастер трилогии GTA — смачный плевок в душу фанатов

Фанаты GTA, пожалуй, самые терпеливые люди в игровой индустрии. Rockstar нечасто радует своих игроков громкими релизами, а тут такое дело — самые популярные и любимые многими части GTA решили обновить. Но уж лучше бы не обновляли, ведь то, что получилось на деле, ремастером не назвать.



Это показывают оценки от критиков и игроков — улучшенные версии просто разгромили на Metacritic. Только вдумайтесь: они получили 49 баллов от изданий в среднем и 0,6 баллов из 10 от игроков. И это вполне заслуженная оценка проделанной работы, учитывая небольшие визуальные изменения, сбои в работе серверов, удаление оригинальных игр и магазинов и непонятные лаги во время игрового процесса. Хотя, казалось бы, откуда им взяться.

Но главной ошибкой Rockstar было понадеяться на стороннюю студию Grove Street — максимум, чем была известна эта компания до ремастеров, так это портами GTA. Вроде бы Rockstar и ни при чём, но ведь все ассоциируют серию именно с этим именем. И теперь прославленным разработчикам предстоит ещё долго отмываться от всей грязи, налипшей на них из-за безответственности. Завоевать авторитет очень трудно, а вот профукать — легко.

NFT в играх — или как поиграть на нервах у игроков

Действительно ли миру так необходимы невзаимозаменяемые токены, они же NFT? Создание уникального и невоспроизводимого цифрового контента может показаться хорошей идеей на бумаге. Но предотвратить копирование сложно, если вообще возможно. Во-вторых, лежащая в основе технология связана с криптовалютой и подвергается критике за огромное энергопотребление.

Именно эту функцию Ubisoft собирается интегрировать в свои игры в будущем. Реализация технологии будет происходить через уникальные скины, которые можно будет перепродавать через рынок Ubisoft Quartz и таким образом увеличивать их цену. Не самая хорошая идея, так как EA уже доказала, что даже дефицитные цифровые товары не защищены от мошенничества.

Этой же тропой хотели пройти и разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, но игроки устроили такой шум, что им пришлось отказаться от идеи. Они планировали добавить NFT-контент в шутер с целью немного подзаработать. И не надо говорить, что это было сделано для чего-то ещё.

Игрокам бы потребовалось участвовать в аукционе и обменивать токены на уникальные предметы, а самый активный мог получить своего уникального персонажа в игре. На геймплей такой контент не повлиял бы, но игроков сей факт мало волновал. Некоторые фанаты стали отменять предзаказы и закидывать разработчиков гневными комментариями.

Игроки не принимают NFT и вряд ли когда-то примут, так как эти токены построены на той же технологии, что и криптовалюты, потребляя много электроэнергии. И ярость геймеров можно понять: в отсутствии видеокарт и консолей на рынке виновата не только уже поднадоевшая всем пандемия, но и майнеры.

Чем занята Blizzard? Скандалами и разборками, но не играми

В июле 2021 года в стенах Activision Blizzard разгорелся скандал. Да такой силы, что полыхало на протяжении как минимум всего лета. Сотрудницы компании устали молчать и выступили против сексизма и харассмента на рабочем месте.

Они утверждали, что работа в Activision Blizzard напоминала им студенческое общежитие, где мужчины распивали алкоголь на рабочем месте и подвергали женщин сексуальным домогательствам без каких-либо для себя последствий. Они обнимали их, пытались целовать и щупали за мягкие места.

Некогда знаменитый разработчик, когда-то установивший планку для целых жанров в одиночных и соревновательных играх, теперь занимается чем угодно, но не играми. Скандалы, интриги и расследования так и преследуют компанию. Но вместо выводов Activision Blizzard продолжает наступать на свои же грабли.

Релизы хоть каких-то многообещающих игр (Overwatch 2, Diablo 4) переносились уже несколько раз. А спустя четыре месяца после секситского скандала сотрудники Activision Blizzard ополчились на генерального директора Бобби Котика, которого обвинили в создании токсичной среды.

Котик же, в свою очередь, продолжает держаться за насиженное местечко и, кажется, никуда уходить даже не собирается. Ситуация конечно весёлая, но сотрудникам компании сейчас явно не до смеха. Очевидно, что рыба гниёт с головы, и изменения в руководстве напрашиваются уже давно.