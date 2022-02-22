Пообщались с авторами GRID Legends: о масштабах, съёмках в Лондоне и «Мандалорце»

Уже 25 февраля на прилавках появится GRID Legends — новая и самая большая игра в популярной гоночной серии. В этот раз амбиции Codemasters пошли куда дальше, чем обычно.

Тут сделали полноценную сюжетную (да, именно сюжетную!) кампанию с настоящими роликами с живыми актёрами, а в реализации многих амбиций помог Unreal Engine и технологии сериала «Мандалорец». Общее количество контента вроде автомобилей, трасс и режимов также увеличилось в несколько раз.

И за GRID Legends очень спокойно. Мы уже успели поиграть в предварительную версию и выпустили отдельный текст с впечатлениями, насколько масштабной она стала и как вообще ощущается. А также мы пообщались с представителями Codemasters и задали несколько вопросов о процессе разработки. С нами поговорили креативный директор Кристофер Смит и его заместитель Стивен Брэнд.

— Ролики для GRID Legends создаются на базе тех же технологий Unreal Engine, что и в сериале «Мандалорец». При этом они частично напоминают классические Need for Speed. Параллели случайны или это было совместное решение с EA?

— На этапе приобретения студии Codemasters работа над GRID Legends шла полным ходом, так что это, скорее, совпадение. На тот момент сюжет уже был написан, а сами съёмки — завершены. EA очень понравилась наша идея и реализация, поэтому никаких изменений не было.

В кадре Ншути Гатва, звезда сериала «Сексуальное просвещение»

— GRID Legends кажется гораздо масштабнее, чем предыдущие части серии. Как на общий процесс разработки повлияло то, что EA стала издателем проекта?

— Как мы упомянули выше, на момент приобретения игра уже находилась в активной фазе разработки. Ознакомившись с планом и наработками, Electronic Arts лишь уточнила, чем могла бы помочь. Присоединение к EA позволило получить доступ к потрясающим возможностям и ресурсам, которых до этого у Codemasters не было. И именно помощь со стороны EA дала ощутимый толчок в заключительные месяцы разработки, подводя игру к выходу.

— Какие вещи, на ваш взгляд, делают серию GRID уникальной?

— Их несколько, но мы бы хотели начать с нашего сюжетного режима Driven to Glory. Сюжетная кампания рассчитана где-то на восемь часов и сосредотачивает внимание вокруг World Series прошлого года. При работе над Driven to Glory мы взяли за основу сериал «Формула 1. Драйв выживания» от Netflix. Структура сюжетного режима выстроена последовательными эпизодами, а для прогресса игрокам необходимо выполнить ряд особых заданий.

Современный документальный стиль был достигнут при помощи живой съёмки, в том числе и на треке, а также хореографии заездов. Сами съёмки проходили при участии талантливого актёрского состава вместе с Шути Гатвой, а также с использованием методов виртуального производства, аналогичных «Мандалорцу». Это позволило достичь невероятного результата.

Также хотим отметить обновлённый режим многопользовательской игры для 22 игроков с возможностью подключения с разных платформ практически мгновенно. Пользователи смогут проводить намного больше времени в игре. Матчи можно создавать как во внутриигровом конструкторе гонок, так и соревноваться с другими игроками в сюжетном режиме.

— На данный момент уже понятно, что Legends привнесёт огромное количество изменений и дополнений в серию. Какие нововведения выделяют игру и делают инновационной?

— Помимо сюжетного режима и улучшенной многопользовательской игры, мы бы хотели отметить внутриигровой конструктор гонок. Он дает игрокам возможность настраивать класс машин, маршрут, погоду, режим и многое другое. Более того, мы добавили функцию случайной настройки, что позволит создать ещё больше невероятных заездов с уникальными настройками. Игроки смогут опробовать конечный результат как с друзьями, так и с другими пользователями.

Поэтому если игроки давно мечтали устроить заезд на 99 кругов в классе GT1 или классическую гонку на Mini по Лондону с трамплинами и ускорениями, то теперь для этого есть весь необходимый функционал. Конструктор гонок GRID Legends позволяет создавать огромное количество различных комбинаций. В будущем он будет пополняться дополнительными настройками и контентом, что позволит игрокам получать ещё больше эмоций от игры.

— Гоночный жанр всегда был про автомобили, улучшения и трассы. Почему вы выбрали такую необычную для жанра подачу с живыми съёмками реальных актёров?

— На наш взгляд, это делает игру разнообразнее и интереснее. Ведь GRID Legends — самая масштабная часть в серии: больше автомобилей, режимов, локаций и трасс. Сюжетный режим включает более 250 гонок с возможностью улучшения автомобиля и развития команды. Внутриигровой конструктор позволяет пользователям создавать свои заезды и соревноваться с другими игроками. Мы гордимся каждым элементом Legends и с нетерпением ждём выхода.

— Каково это работать не только над игрой, но и по сути снимать сериал с настоящими актёрами и съёмкой?

— Это было настоящее логистическое и технологическое испытание, за которое мы с радостью взялись и невероятно довольны результатами. Мы почерпнули много полезного опыта в ходе работы с продакшн-компанией SPOV, технологией съёмок и нашими талантливыми актёрами. Нам кажется, что это подарит игрокам новые ощущения, и мы ждём реакцию пользователей.

— Какой момент в ходе разработки игры стал самым запоминающимся?

— Это был первый день съёмок в Лондоне вместе с Джоном Льюисом (арт-директор) и Оливером Джонсоном (режиссёр диалогов). Там было очень много людей, с которыми нас знакомили перед съёмками первой сцены. Общий вид съёмочной площадки впечатлял. Затем прибыл актёрский состав, и мы поняли, что всё будет выглядеть невероятно. Режиссёр объяснил нам все детали процесса, а затем начались съёмки.

Когда технологии, декорации, костюмы и диалоги наконец соединились в одном месте, мы были поражены, насколько отлично это выглядело. Мы получили невероятный съёмочный опыт, а работа стольких талантов над сюжетными сценами очень вдохновляла.

GRID Legends выходит 25 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Уже сейчас подписчики сервиса EA Play могут попробовать 10-часовую пробную версию.