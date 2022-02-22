Подписчики EA Play уже могут сыграть в рейсинг GRID Legends
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Подписчики сервиса EA Play уже могут сыграть в 10-часовую пробную версию GRID Legends на ПК и консолях — за два дня до полноценного релиза. Если пользователь решит приобрести продукт, то весь прогресс перенесётся в полную версию игры.
Ссылки на все доступные версии GRID Legends:
EA Play — подписочный сервис от Electronic Arts с обширной игровой библиотекой издательства. Помимо игр, подписчики также получают скидку 10% на все игры EA и ранний пробный доступ к новинкам.
GRID Legends поступит в продажу 24 февраля. Мы уже успели оценить сюжетную кампанию проекта и поделились впечатлениями в отдельном материале.
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