Посмотрели первую серию Halo: «Мандалорец» с Мастером Чифом

Многострадальная экранизация Halo добралась до релиза: 24 марта на Paramount+ вышла первая серия адаптации, за производство которой отвечал канал Showtime. Получилось ли? Судить весь проект лишь по пилотному эпизоду не стану, однако старт получился достойным.

До выхода создатели сериала успели сделать несколько громких заявлений — тут и минимальная оглядка на сами игры, и вообще новый канон. Кто бы вообще мог представить, что «ломать кости» будут настолько болезненно. Обойдёмся без спойлеров, но фанаты явно могут сгореть от происходящих событий.

Если в играх всё максимально прозрачно: мы хорошие, идём убивать плохих, то в сериале сразу же пытаются показать, насколько ситуация во вселенной неоднозначна — и сам Мастер Чиф не такой уж однозначный герой. Подобное куда больше подстёгивает следить за событиями. Остаётся надеяться, что создатели сериала уже придумали убедительные аргументы для такого масштабного ухода от устоев первоисточника.

Многие кадры получились с приятными отсылками на игры

Не могу назвать себя огромным поклонником игр, но вселенная всегда казалось мне безумно интересной. В играх ей уделили не так много внимания, как хотелось бы. Однако сериал с пилота уже даёт надежды взглянуть на вселенную с совершенно разных сторон.

Смотреть за происходящим тоже приятно. Да, графика в некоторых эпизодах выглядит страшненько, но в динамике это не так уж и бросается в глаза. Сами бои вообще неплохо поставлены. Мы живём во время, когда даже в дорогущих блокбастерах за сражениями категорически невозможно следить из-за постоянной смены кадров и дрожащей камеры. Тут с этим на удивление всё в порядке. Да и смотрится в большинстве своём эффектно.

Особенно в сериале удалось показать могущество Спартанцев. Сначала мы узнаем, насколько бойцы Ковенанта оказываются сильнее обычных людей, а затем — как легко с ними может расправиться отряд Спартанцев. А ещё тут удивительный уровень жестокости: в кадре сносят головы, отрывают ноги и так далее. Во вселенной Halo подобную брутальность видеть слегка инородно.

Глобально же идея сериала, похоже, цепляется за тренд The Last of Us, когда бывалый вояка пересматривает свои взгляды на происходящее из-за оказавшегося в попечении ребёнка. Это буквально «Мандалорец» с Мастером Чифом в главной роли. А вместо «Таков путь» — таинственный артефакт, за которым все гоняются.

По сети гуляют разные отзывы: кому-то категорически не понравился пилот, кому-то наоборот. Фанаты вроде бы не горят, что уже можно считать достижением, учитывая полный отказ от существующего игрового канона. Что будет дальше — покажут последующие серии.

Рейтинг зрителей на IMDB — 7,1/10. Неплохой старт.

Что понравилось

Новый взгляд на вселенную Halo

Экшен с отличной постановкой

Выбранный вектор истории

Отличное вступительное интро

Мастер Чиф и атрибутика из игр

Что не понравилось

Местами сериал выглядит чрезмерно дёшево

Официально в России сериал должна показывать «Амедиатека», однако вчера премьера в стране так и не случилась.