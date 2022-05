Нейросеть написала обзор «Героев 3». Удалось ли ей?

С каждым днём нейросети становятся всё умнее, местами заменяя или дополняя ручной труд. Мы решили попробовать, может ли искусственный интеллект заменить обзорщиков игр — для этого мы воспользовались AI-моделью для написания текстов RuGPT-3.

А объектом исследования станут культовые «Герои мечи и магии 3».

Текст дальше — работа нейросети, поэтому не удивляйтесь. Мы специально вообще не меняли её доводы и фразы. В самом конце мы подведём итоги эксперимента.

Компания Blizzard выпустила новую игру Heroes for Might and Magic 3 на выбор. Лично я не выбирал, потому что не являюсь игроком и потому что мне не терпится познакомиться с этой игрой. Да и вообще я не знаю, что такое Might and Magic и чего от неё ждать, но игра, наверное, будет интересна мне.

Итак, в этой игре вам предстоит вести войны с разумными существами. Это не простые создания — это уникальные существа, как, например, недавно выпущенный хамелеон. Каждое такое существо обладает своими особенными и редкими способностями.

Начать, пожалуй, стоит с того, что в качестве арен выступают несколько городов с разными классами существ и своей особой тактикой, а также разные стороны конфликта и даже союзы.

Если вы хотите захватить принадлежащий врагу город, используйте наёмников, а если вы хотите дать отпор врагу, то вам необходимо набрать собственных и пригласить наёмников.

В игре очень много разных заданий, благодаря которым можно будет создать армию и попытаться атаковать врага, но также вы можете собирать предметы и различные ресурсы в ходе сражений, основываясь на уже собранных зонах, благодаря этому можно подбирать наиболее выигрышные тактики. Помимо этого, ваш регион также будет подвергнут изменениям, как в ходе игры, так и в реальном времени.

В игре карта мира генерируется случайно. Вам будут встречаться города и даже целые регионы со своими особенностями, а в самих городах можно будет встретить различные типы существ и приёмы, как атакующие, так уже и защитные.

Также в игре есть возможность объединения своих войск в армии, что позволит вам самому проводить боевые операции и удерживать города, да и получать разные ресурсы в процессе этого. В общем, всё довольно интересно, а самое главное – совсем не скучно.

Blizzard, уже неоднократно демонстрировавшая, что она не ищет лёгких путей для достижения своих целей, решила пойти ещё дальше и создать игровую настольную вселенную.

К достижению этой цели их подтолкнула история о том, как игра Heroes of Might and Magic будет эволюционировать, постепенно превращаясь из обычной аркады в более высокую ступень на пути к одной из самых известных в мире настолок.

Но задуманное так и осталось нереализованным. Выпуск «Герои 3» состоялся позже, чем планировалось, когда игра оказалась полностью переработанной и доступной за полную цену.

Насколько мне известно, компании Blizzard и DICE сейчас известны как два разработчика-конкурента, соперничающие друг с другом в сфере разработки компьютерных игр. Судя по некоторым данным, в прошлом году обе эти компании решили объединить свои силы для создания стратегии, которая сама по себе является игрой.

История Heroes — одна из самых громких среди стратегий. В настоящее время известно три её реализации: настольная, компьютерная и браузерная. Зато существует гораздо меньше её вариантов на других платформах. Если верить данным, представленным в материале, существует ещё 40 вариантов, которые до сих пор разрабатываются компаниями, в числе которых Difinyt и Holodeck. Кроме того, существует множество других проектов с таким же или похожим названием. Например, игры, в которых роль защитников Олимпа играют люди в роли гномов или орков, а роль богов исполняют пришельцы.

Перейдя к рассмотрению игр компании Heroes, мы обнаружим, что они не так уж похожи друг на друга. В них нет ничего необычного.

Вывод

Я прошёл третью часть из серии Heroes и пришёл к следующему выводу. Игра понравилась, она побогаче предыдущих частей, но и порядком похуже, чем предыдущие игры. Меня сильно раздражает сюжет, весь он какой-то похабный, в нём нет каких-то линий, которые развивают или могли бы что-то раскрыть.

Сложная настольная стратегия с большим количеством интересных решений, полученная с большим трудом. Явно работа поверхностных авторов, которым не дают времени собрать воедино все идеи, чтобы потом к ним не возвращаться раз за разом. Всю игру проходить не надо ни в коем случае, а вот отдельные миссии пойдут на отлично.

Самое же главное тут — поддержка развития игры. Без неё никак. Начиная от вторичных заданий и заканчивая более важными заданиями в ведущих фракциях. Несколько радует то, что подземелья и паркур поставлены в игре выше отдельных миссий. Если уж подземелья так сложны и так нужны, то как можно ставить их в начало игры? Это надо очень сильно постараться, чтобы их потом не убирать.

Ну а самой игрой я доволен, как и всегда, было интересно и весело.

Что нам рассказала нейросеть?

Удивительным образом она с лёгкостью определила жанр Heroes of Might & Magic, но вот с разработчиком уже не справилась — тут вообще оказалась совместная разработка Blizzard (StarCraft) и DICE (Battlefield). При этом искусственный интеллект неплохо справился с рассказом про особенности игры, хотя в определённые моменты он ушёл слишком уж далеко.

В целом, конечно, журналисты могут использовать подобные нейросети для написания обзоров игр, которые ещё не вышли — наверное, и нам стоит попробовать!