10 персонажей Mortal Kombat, которые могут появиться во втором фильме

В современной экранизации Mortal Kombat появились далеко не все персонажи, да и сам турнир Смертельная битва почему-то отсутствовал. Было много разговоров и мало драк, только юмор Кано и вытягивал ситуацию.

Всё это конечно субъективность, так что если вы не фанат вселенной, то могли и не заметить вот этих занудных «не хватало этого, не хватало того». Если всё будет так, как многие и предполагают, то в сиквеле мы увидим больше персонажей и сам турнир. А на каких персонажей хотелось бы посмотреть в первую очередь — читайте в нашей статье.

Китана

Удивительно, что одного из самых популярных персонажей вселенной проигнорировали в фильме. О Милине не забыли, а вот Китане не посвятили даже минуты экранного времени. Впрочем, самые внимательные фанаты обратили внимание на кое-какую деталь. Этой деталью (или пасхалкой) стали стальные веера, засветившиеся в храме Рейдена в одной из сцен перезапуска. Что это было, если не намёк на появление Китаны в будущем?

Сценарист Грег Руссо в одном из интервью признался, что на самом деле Китана его любимый персонаж из игр. Однако авторы решили не добавлять её в первый фильм, так как в этом не было смысла. Иными словами, главных действующих лиц Эдении авторы припасли на потом. И как один из главных персонажей вселенной, маловероятно, что Китана будет проигнорирована и во второй раз.

Галь Гадот в образе Китаны Фото: BossLogic

Давайте тогда подумаем, а кто бы мог сыграть её в сиквеле? Да тут и думать не надо, фанаты и так уже нашли идеального кандидата. По их мнению, в роль принцессы хорошо бы вжилась актриса из «Чудо-женщины» Галь Гадот. Правда, не все поддержали этот выбор и напомнили об истории происхождения Китаны. А так как принцесса — азиатка, то и сыграть её роль по их логике должна актриса азиатского происхождения. В этот вариант почему-то верится больше.

Шао Кан

В первом фильме колдуна Шан Цунга представляют императором Внешнего Мира, хотя по факту это вообще-то Шао Кан. Вариант с объединением сразу двух персонажей отпал после выхода фильма — в одной из сцен можно было заметить статую Шао Кана. Тогда кем предстанет настоящий император Внешнего Мира в будущих кинокартинах? Может, Шан Цунг обманул своего предводителя? На эти вопросы хотелось бы получить ответы уже в скором времени.

Шао Кан в Mortal Kombat 11 Фото: WB Games

Шао Кан имеет слишком большое значение для вселенной, поэтому разменивать его на какие-то мелкие роли и эпизоды никто не станет. Это один из самых могущественных злодеев за всю историю игр, так что сыграть его должен харизматичный актёр с устрашающей внешностью. Возможно, его появление в сиквеле будет преждевременным. Но вы бы отказались хотя бы от нескольких крутых драк с его участием? Например, с тем же Лю Кангом или Шан Цунгом, если теория о предательстве последнего, конечно, подтвердится.

Джонни Кейдж

Самым разочаровывающим моментом в Mortal Kombat (2021) стало отсутствие не только самого турнира, но и Кейджа. Фанаты просто не поняли, почему одного из ключевых персонажей вселенной не включили в первую очередь. Оказалось, что творческая команда ленты не хотела, чтобы он затмевал других персонажей первого фильма. Тогда был бы риск получить почти двух одинаковых персонажей, которые просто перешучивали бы друг друга, не обращая внимания на остальных. Речь, конечно же, про Кано и Кейджа.

Джонни Кейдж Фото: WB Games

Кано великолепно отыграл свою роль в первом фильме, затмил собой всех, так что настала очередь Кейджа повторить этот путь. Дерзкий голливудский боец появился в перезапуске только на постере в самой концовке, что как бы напрямую намекает на планы включить его в сиквел. Осталось только угадать с актёром, так как в первом фильме с этим возникли проблемы — бóльшая часть персонажей в современном фильме проигрывает актёрам из оригинала 1995 года. Только посмотрите на Шан Цунга. Вернее, на то, что с ним стало.

Джейд

Если речь идёт о включении Китаны и Шао Кана в список героев продолжения Mortal Kombat, то было бы разумно вместе с принцессой Эдении добавить и Джейд — её перекрашенного клона, которая по совместительству её подруга и телохранитель. Джейд всё время приходится выбирать — оставаться верной Шао Кану или своей лучшей подруге.

Джейд в Mortal Kombat 11 Фото: WB Games

Фильм может вывести отношения императора и принцессы на новый уровень, рассказав, как Китана решила пойти против воли своего отца и присоединилась к героям Земного царства. Джейд во всей этой истории может стать важным винтиком, соединив историю сразу двух ключевых персонажей между собой.

Нуб Сайбот

После того как Скорпион отомстил Саб-Зиро за свою семью, убив его в честной схватке в конце фильма, возникает вопрос, а куда дальше пойдёт история этих, без сомнения, важных для франшизы персонажей? Ведь на убийстве Саб-Зиро ничего не заканчивается, а, скорее, только начинается.

Нуб Сайбот Фото: Goodphone

Как известно из истории игр, после своей смерти Би Хань (он же Саб-Зиро) воскрешается в виде Нуб Сайбота. Вооружённый серпом и тенью, он полюбился игрокам не хуже ледяного ниндзя. Не столько из-за своего внешнего вида, сколько из-за невероятного могущества. Я бы точно хотел бы увидеть, как призрак Би Ханя вернётся и вновь сразится с Ханзо Хасаши. Вот только не уверен, что Скорпион снова выйдет победителем из этой схватки.

Шиннок

Не рановато ли собирать могущественных злодеев, колдунов и богов в одном месте? Может быть, да, а может — и нет. Старший Бог Смерти Шиннок, обладающий способностью манипулировать существами и развращать, отлично бы вписался на роль главного антагониста сиквела, если авторы решат попридержать Шао Кана. В своё время его жажда власти и контроля над Земным царством заставила Рейдена и Старших Богов изгнать его в Преисподнюю.

Шиннок в Mortal Kombat 11 Фото: WB Games

Сила и влияние Шиннока могли бы быть использованы для усложнения турнира Mortal Kombat в сиквеле. Будучи воплощением чистого зла, Шиннок способен управлять большими армиями демонов и даже воскрешать воинов из мёртвых. Ну чем не затычка в бочке для Рейдена и его защитников Земли?

Саб-Зиро II (Куай Лян)

Если кто-то не слишком хорошо знаком с серией, то просто напомню: Куай Лян — это не взятый с потолка персонаж типа Коула Янга из последнего фильма, а младший брат Би Ханя. И если история Скорпиона и Саб-Зиро не продолжится в новом фильме по вселенной Mortal Kombat через Нуб Сайбота, то связующим звеном между двумя этими персонажами может стать как раз Куай Лян.

Второй Саб-Зиро в Mortal Kombat 11 Фото: WB Games

Впервые этот персонаж появился в Mortal Kombat 2 после смерти Би Ханя. Клан Лин Куэй послал младшего Саб-Зиро, чтобы тот отомстил за смерть своих братьев, а заодно и за смерть Би Ханя. Авторы могут поступить иначе и привязать к продолжению серии историю из Mortal Kombat 11, когда Ханзо Хасаши и Куай Лян заключили совместный союз против Куан Чи и Шан Цунга.

Куан Чи

Если в сиквеле добавят Шиннока, то, по идее, должен появиться и его преданный воин. После того как Шиннок попал в Преисподнюю, то он подчинил себе Куан Чи, чтобы тот освободил его и помог сделать правителем подземного мира.

Кроме Шиннока, Куан Чи больше никому не поклоняется — всё-таки сила манипуляции падшего Старшего бога даёт о себе знать. Если авторы не изменят традиции, то Куан Чи, скорее всего, попытается манипулировать Скорпионом и сформирует союз с Шан Цунгом, только чтобы в конце убить его.

Куан Чи в Mortal Kombat Фото: WB Games

Именно эти мотивы могут сделать Куан Чи одним из самых интересных второстепенных персонажей в продолжении. И да, если вы не заметили, то в храме Рейдена, помимо стальных вееров Китаны, можно было заметить амулет Шиннока. Не попытается ли Куан Чи вернуть его своему хозяину?

Шива

Намёков на появление Шивы в сиквеле нет. Но поскольку Коул Янг эффектно расправился с Горо в первом фильме, выпустив ему кишки, было бы логично представить альтернативного ему персонажа. Не воскрешать же Горо в самом деле — это было бы слишком скучно и банально, так как хочется посмотреть и на других представителей расы Шоканов.

Шива в Mortal Kombat 11 Фото: WB Games

В играх Шива становится правителем расы Шоканов после убийства отца Горо. Можно изменить историю для фильма — пусть Горо будет предыдущим королём Шоканов. После его смерти Шива заняла бы его трон и попыталась отомстить Коулу Янгу и другим за его смерть. В каждом фильме Mortal Kombat должен быть как минимум один воин-шокан, так что не стоит ломать традицию.

Кунг Лао

Так как в Mortal Kombat по-настоящему не умирает ни один воин, то любой персонаж, погибший в первом фильме, может воскреснуть в том или ином виде. Однако из всех погибших в первом фильме Кунг Лао — это именно тот персонаж, чьё возвращение имеет наибольший смысл для камбэка.

Кадр из прошлогоднего фильма Фото: WB

Душа Кунг Лао была украдена Шанг Цунгом, так что выжившие персонажи из Земного царства, скорее всего, попытаются вернуть её — не бросать же друга в беде. Тем более что Макс Хуанг отлично вжился в роль. Он был слишком хорош, чтобы появиться только в одном фильме.