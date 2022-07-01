Какие сериалы выйдут в июле 2022 года

Громких премьер мало, но посмотреть будет что.

Начался уже второй месяц лета (вот время-то летит!), а поэтому пора взглянуть, что стоит ожидать в течение месяца фанатам сериалов — абсолютно новые премьеры и продолжения уже известных шоу. Об этом и поговорим.

Правда, громких премьер настолько мало, что и пальцев одной руки не удастся задействовать.

«Очень странные дела», финал 4-го сезона

Дата выхода: 1 июля.

В главных ролях: Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Финн. Вулфард, Наталия Дайер и другие.

Где показывают: Netflix.

Жанр: подростковый триллер.

Оригинальное название: Stranger Things.

«Очень странные дела 4» (2022)

Большинство серий четвёртого сезона вышли ещё в мае, однако последние два эпизода продолжительностью аж в четыре часа решили отложить до 1 июля. Теперь финал вышел, и мы можем узнать, чем закончится предпоследняя история одного из главных сериалов Netflix. Впереди лишь заключительный сезон, где все подростки резко повзрослеют.

«Лучше звонить Солу», финал сериала (США)

Дата выхода: 11 июля.

В главных ролях: Боб Оденкерк, Рэй Сихорн, Майкл Мэндо, Джанкарло Эспозито и другие.

Где показывают: Netflix.

Жанр: криминальная драма.

Оригинальное название: Better Call Saul.

«Лучше звонить Солу»

Спин-офф и приквел «Во все тяжкие» за семь лет смог обрести уже культовый статус, а местами и превзойти оригинальное произведение. История адвоката Сола Гудмэна подходит к концу, осталось всего шесть серий. Из сюрпризов — ждём появление Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

«Обитель зла», 1-й сезон

Дата выхода: 14 июля.

В главных ролях: Элла Балинска, Лэнс Реддик, Сиена Агудонг и другие.

Где показывают: Netflix.

Жанр: боевик, ужасы.

Оригинальное название: Resident Evil.

«Обитель зла» (2022)

Ещё одна экранизация Resident Evil, на этот раз от Netflix. Но сразу пристегнитесь — культового блондина Альберта Вескера внезапно играет темнокожий Лэнс Реддик. По сюжету же ожидается две временные линии (прошлое с Раккун-Сити и будущее с Нью Раккун-Сити), а главными героями вообще стали дочери Вескера.

К сериалу очень много вопросов — пока выглядит как очередная «экранизация Netflix». Хочется ошибаться.

«Харли Квинн», 3-й сезон

Дата выхода: 28 июля.

В главных ролях: Кейли Куоко, Алан Тьюдик, Лейк Белл, Рон Фунчес и другие.

Где показывают: HBO Max (в России — «Амедиатека»).

Жанр: комедийная комедия.

Оригинальное название: Harley Quinn.

После двухлетнего перерыва взрослый мультсериал про эмансипацию Харли Квинн возвращается. Летом 2020 года всё закончилось тем, что Харли перестала хоть как-то зависеть от Джокера и начала встречаться с Ядовитым плющом. Что будет дальше — узнаем с 28 июля, когда начнётся показ третьего сезона из 10 эпизодов.

«Мажор», 4-й сезон

Дата выхода: 2 июля.

В главных ролях: Павел Прилучный, Игорь Жижикин и другие.

Где смотреть: «Кинопоиск» и Первый канал.

Жанр: криминал, драма.

«Мажор 4»

Павел Прилучный возвращается к своей главной роли. Игорь Соколовский ушёл из органов и стал крутиться в бизнесе, вновь начав вести себя как типичный мажор. Однако вскоре он узнаёт, что у него есть дочь, и он хочет наладить с ней общение.

«Список смертников», 1-й сезон

Дата выхода: 1 июля.

В главных ролях: Крис Пратт, Констанс Ву, Тейлор Китч, Райли Кио и другие.

Где смотреть: Amazon Prime.

Жанр: драма, боевик.

1 июля. Премьера сериала. The Terminal List.

«Список смертников»

Главный герой вместе с отрядом выполнял секретное задание и попал в засаду, оставшись единственным выжившим. Вернувшись домой, он пытается понять, что вообще произошло и почему они попали в западню. Тут протагонист начинает подозревать, что всё это связано и за случившимся может стоять правительство.

Что ещё посмотреть?

В июле не только начинаются новые сезоны или сериалы, но и заканчиваются. Вот что закончится в июле:

«Мисс Марвел» — 13 июля