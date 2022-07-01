Какие сериалы выйдут в июле 2022 года

Начался уже второй месяц лета (вот время-то летит!), а поэтому пора взглянуть, что стоит ожидать в течение месяца фанатам сериалов — абсолютно новые премьеры и продолжения уже известных шоу. Об этом и поговорим.
Правда, громких премьер настолько мало, что и пальцев одной руки не удастся задействовать.
«Очень странные дела», финал 4-го сезона
Дата выхода: 1 июля.
В главных ролях: Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Финн. Вулфард, Наталия Дайер и другие.
Где показывают: Netflix.
Жанр: подростковый триллер.
Оригинальное название: Stranger Things.
«Очень странные дела 4» (2022)
Большинство серий четвёртого сезона вышли ещё в мае, однако последние два эпизода продолжительностью аж в четыре часа решили отложить до 1 июля. Теперь финал вышел, и мы можем узнать, чем закончится предпоследняя история одного из главных сериалов Netflix. Впереди лишь заключительный сезон, где все подростки резко повзрослеют.
«Лучше звонить Солу», финал сериала (США)
Дата выхода: 11 июля.
В главных ролях: Боб Оденкерк, Рэй Сихорн, Майкл Мэндо, Джанкарло Эспозито и другие.
Где показывают: Netflix.
Жанр: криминальная драма.
Оригинальное название: Better Call Saul.
«Лучше звонить Солу»
Спин-офф и приквел «Во все тяжкие» за семь лет смог обрести уже культовый статус, а местами и превзойти оригинальное произведение. История адвоката Сола Гудмэна подходит к концу, осталось всего шесть серий. Из сюрпризов — ждём появление Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
«Обитель зла», 1-й сезон
Дата выхода: 14 июля.
В главных ролях: Элла Балинска, Лэнс Реддик, Сиена Агудонг и другие.
Где показывают: Netflix.
Жанр: боевик, ужасы.
Оригинальное название: Resident Evil.
«Обитель зла» (2022)
Ещё одна экранизация Resident Evil, на этот раз от Netflix. Но сразу пристегнитесь — культового блондина Альберта Вескера внезапно играет темнокожий Лэнс Реддик. По сюжету же ожидается две временные линии (прошлое с Раккун-Сити и будущее с Нью Раккун-Сити), а главными героями вообще стали дочери Вескера.
К сериалу очень много вопросов — пока выглядит как очередная «экранизация Netflix». Хочется ошибаться.
«Харли Квинн», 3-й сезон
Дата выхода: 28 июля.
В главных ролях: Кейли Куоко, Алан Тьюдик, Лейк Белл, Рон Фунчес и другие.
Где показывают: HBO Max (в России — «Амедиатека»).
Жанр: комедийная комедия.
Оригинальное название: Harley Quinn.
После двухлетнего перерыва взрослый мультсериал про эмансипацию Харли Квинн возвращается. Летом 2020 года всё закончилось тем, что Харли перестала хоть как-то зависеть от Джокера и начала встречаться с Ядовитым плющом. Что будет дальше — узнаем с 28 июля, когда начнётся показ третьего сезона из 10 эпизодов.
«Мажор», 4-й сезон
Дата выхода: 2 июля.
В главных ролях: Павел Прилучный, Игорь Жижикин и другие.
Где смотреть: «Кинопоиск» и Первый канал.
Жанр: криминал, драма.
«Мажор 4»
Павел Прилучный возвращается к своей главной роли. Игорь Соколовский ушёл из органов и стал крутиться в бизнесе, вновь начав вести себя как типичный мажор. Однако вскоре он узнаёт, что у него есть дочь, и он хочет наладить с ней общение.
«Список смертников», 1-й сезон
Дата выхода: 1 июля.
В главных ролях: Крис Пратт, Констанс Ву, Тейлор Китч, Райли Кио и другие.
Где смотреть: Amazon Prime.
Жанр: драма, боевик.
1 июля. Премьера сериала. The Terminal List.
«Список смертников»
Главный герой вместе с отрядом выполнял секретное задание и попал в засаду, оставшись единственным выжившим. Вернувшись домой, он пытается понять, что вообще произошло и почему они попали в западню. Тут протагонист начинает подозревать, что всё это связано и за случившимся может стоять правительство.
Что ещё посмотреть?
В июле не только начинаются новые сезоны или сериалы, но и заканчиваются. Вот что закончится в июле:
- «Мисс Марвел» — 13 июля
- «Пацаны» — 8 июля.
- 1 июля 2022
-
18:32
-
17:56
-
17:47
-
17:47
-
17:01
-
16:45
-
16:09
-
16:06
-
15:31
-
15:31
-
15:08
-
14:51
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
13:31
-
13:22
-
12:54
-
12:39
-
12:29
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 30 июня 2022
-
21:56
-
20:58
-
20:22
-
19:54
-
19:49
-
19:31
-
19:04
-
18:49