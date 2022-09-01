Какие фильмы выйдут в сентябре 2022 года

На сентябрь намечен цифровой релиз нескольких примечательных фильмов, да и кинотеатры не останутся без кино. В этом материале мы собрали все фильмы сентября, за которыми стоит следить.
«Преступления будущего»
Дата выхода: 1 сентября.
Режиссёр: Дэвид Кроненберг.
В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: фантастика, триллер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9 из 10 (4378 оценок).
Рейтинг IMDB: 5,9 из 10 (19 тыс. оценок).
«Преступления будущего»
События фильма разворачиваются в недалёком будущем, где человечество начало стремительно эволюционировать. Люди перестали чувствовать боль, а на их телах растут новые наросты и конечности. Кто-то принял изменения, а кто-то — отвергает их и даже превращает борьбу с эволюцией в шоу.
Режиссёр Дэвид Кроненберг собрал именитых актёров вроде Вигго Мортенсена и Леа Сейду, однако ждать от кино типичной «голливудщины» не стоит. Это авторская работа, которая не стремится угодить зрителю. Если хотите посмотреть что-то оригинальное, обратите на новинку внимание.
«Три тысячи лет желаний»
Дата выхода: 8 сентября.
Режиссёр: Джордж Миллер.
В главных ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: фэнтези, мелодрама.
Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (2,8 тыс. оценок).
«Три тысячи лет желаний»
Главные герои новой картины Джорджа Миллера — джинн, который живёт уже более трёх тысяч лет, и гениальная учёная. Девушка обретает власть над джинном, но не торопится загадывать желания — она знает, что судьба прошлых хозяев сложилась трагично. В итоге героям придётся провести вместе немало времени и изменить взгляды на жизнь.
Похоже, в этот раз автор «Безумного Макса» решил снять что-то лёгкое, но многозначительное. Увы, западные зрители проигнорировали новинку и не стали покупать билеты на сеанс. Быть может, наши кинотеатры смогут собрать внушительную кассу?
«Ирония судьбы в Голливуде»
Дата выхода: 8 сентября.
Режиссёр: Марюс Вайсберг.
В главных ролях: Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: мелодрама, комедия.
«Ирония судьбы в Голливуде»
Не только наши киноделы заимствуют идеи у западных коллег. В этот раз американцы взяли за основу культовый советский фильм. Фабула осталась прежней: герои живут в разных городах и занимаются своими делами — их связывает только идентичный адрес. Однажды это совпадение сводит персонажей и всерьёз меняет их жизни.
Получится ли фильм прикольным или ожидаемо провалится, узнаем уже 8 сентября.
«Тихое озеро»
Дата выхода: 8 сентября.
Режиссёр: Бретт Бентман.
В главных ролях: Том Хэллум, Билли Блэр, Линдси Мари Уилсон и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: ужасы, боевик.
Рейтинг IMDB: 2,6 из 10 (432 оценки).
«Тихое озеро»
Авторы «Тихого озера» явно вдохновлялись франшизой «Челюсти». По сюжету в небольшом техасском городке находят обглоданные тела туристов. Власти пытаются замять историю, но местный егерь не готов сдаваться. Герой ищет ответы и натыкается на гигантскую акулу, которая вот-вот слопает всех отдыхающих.
«Пиноккио»
Дата выхода: 8 сентября.
Режиссёр: Роберт Земекис.
В главных ролях: Бенджамин Эван Эйнсуорт, Том Хэнкс, Джозеф Гордон-Левитт и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: мюзикл, фэнтези, драма.
«Пиноккио»
В 2022 году Пиноккио необычайно популярен. 9 декабря на Netflix выйдет мультфильм от Гильермо Дель Торо, а игру Lies of P назвали одним из главных хитов недавней gamescom. А ещё на 8 сентября намечен цифровой релиз фильма про Пиноккио. Громкое имя режиссёра и звёздный актёрский состав намекают, что кино будет годным.
«Тор: Любовь и гром»
Дата выхода: 8 сентября.
Режиссёр: Тайка Вайтити.
В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: фантастика, боевик, комедия.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4 из 10 (48 тыс. оценок).
Рейтинг IMDB: 6,7 из 10 (172 тыс. оценок).
«Тор: Любовь и гром»
Мы уже делились впечатлениями от четвёртого сольника про Тора. Фильм получился сомнительным — отсюда и не самые лучшие отзывы, и резкое падение сборов после рекордного старта. «Любовь и гром», наверное, самый спорный фильм киновселенной Marvel за долгие годы — и уже 8 сентября его смогут оценить все желающие.
«Джиперс Криперс: Возрождённый»
Дата выхода: 15 сентября.
Режиссёр: Тимо Вуоренсола.
В главных ролях: Сидни Крейвен, Имран Адамс, Жарро Бенжамен и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: ужасы.
«Джиперс Криперс: Возрождённый»
В начале нулевых франшиза про Крипера была популярной, однако связанный с режиссёром сексуальный скандал и провал третьей части чуть не убили серию. К счастью, загадочный монстр вернётся на большие экраны уже 15 сентября. Надеемся, Крипер не забыл, как нагонять жути и рвать людишек на части.
«Не говори никому»
Дата выхода: 15 сентября.
Режиссёр: Кристиан Тафдруп.
В главных ролях: Мортен Буриан, Сидсель Сим Кох, Федя ван Хейт и другие.
Где смотреть: Shudder.
Жанр: ужасы, триллер.
«Не говори никому»
«Не говори никому» — хоррор о молодой семье, которая завела на отдыхе новых знакомых и наведалась к ним в гости. Вскоре выясняется, что новые товарищи не особо дружелюбны и хотят превратить жизнь героев в кошмар.
«Плавучий дом»
Дата выхода: 16 сентября.
Режиссёр: Хироясу Исида.
В главных ролях: Муцуми Тамура, Асами Сэто, Кана Ханадзава и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: аниме, фэнтези.
«Плавучий дом»
«Плавучий дом» — аниме про школьников, которые пробрались в заброшенный дом и угодили в аномалию. Постройка телепортировалась в самое сердце океана и дрейфует в неизвестном направлении. Теперь ребятам предстоит отыскать дорогу домой и разобраться, что произошло.
«Красная шапочка»
Дата выхода: 22 сентября.
Режиссёр: Лина Арифулина.
В главных ролях: Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: фэнтези, приключения.
«Красная шапочка»
«Красная шапочка» — российское фэнтези на основе популярной сказки. В переосмыслении героиня столкнётся с целой армией волков: клыкастые монстры уже убили её отца, а теперь готовятся съесть остальных людей. Остановить зло по силам только Красной шапочке.
«Блондинка»
Дата выхода: 23 сентября.
Режиссёр: Эндрю Доминик.
В главных ролях: Ана де Армас, Бобби Каннавале, Эдриан Броуди и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: биография, драма.
«Блондинка»
«Блондинка» расскажет историю жизни Мэрилин Монро. В главной роли очаровательная Ана де Армас. Фильм, помимо звёзды в главной роли, отличается высоким возрастным рейтингом — по словам актрисы, никак иначе эту историю не рассказать.
А какие сентябрьские премьеры будете смотреть вы? Пишите в комментариях!
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