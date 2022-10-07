Тайная подготовка Virtus.pro и проблемы NAVI. Чего ждать от старта The International 2022

Уже завтра, 8 октября, стартует The International 2022 — главный киберспортивный турнир по Dota 2. На сей раз чемпионат мира начнётся немного раньше обычного и суммарно займёт больше трёх недель: всё из-за новой предварительной стадии, которой не было в предыдущие годы.

TI11: Last Chance Qualifier, или так называемый Турнир последнего шанса, объединит 12 призёров региональных квалификаций. С 8 по 12 октября они разыграют две последние путёвки в групповую студию The International — остальные десять почти сразу после старта главного ивента года отправятся домой.

Фото: Valve

Формат турнира

На первом этапе участники будут разделены на две подгруппы по шесть команд. Каждая сыграет с каждой bo2-матч (две игры), после чего 1-4-е места по количеству побед в каждой группе отправятся в верхнюю сетку плей-офф, а все остальные — в нижнюю.

Состав группы А на TI11 LCQ:

Состав группы B на TI11 LCQ:

С 10 по 12 октября пройдёт стадия плей-офф в привычном для Dota 2 формате double-elimination. Команды в верхней сетке могут позволить себе проиграть один матч и всё равно продолжить борьбу, в нижней сетке участники вылетают после одного поражения.

В результате две лучшие команды пройдут в основной этап The International 2022, который начнётся после небольшой паузы — 15 октября.

Фото: Valve

Главные фавориты

Основным претендентом на выход в групповую стадию многие специалисты называют китайскую Xtreme Gaming. Звёздный состав с Чжаном Paparazi Чэньчжуном и парой саппортов Pyw и Dy показывал очень хороший уровень игры в заключительной части сезона — и очень сложно представить, что этого коллектива на The International не окажется.

Второе место в основном этапе TI11 ещё пару недель назад отдавали российской пятёрке Virtus.pro. История похожа — очень сильные исполнители, прекрасные результаты и щепотка невезения, которая не позволила команде пройти на чемпионат мира напрямую. Обидная история с потерянным инвайтом, необъяснимое поражение в финале отборочных — и вот пятёрка Романа RAMZES Кушнарёва здесь.

Правда, в последние дни шансы россиян на успех в LCQ резко снизились. Пока остальные участники The International заранее съезжались в Сингапур или Малайзию, чтобы привыкнуть к новому климату и часовому поясу (а заодно и потренироваться), VP полностью пропали из публичного поля.

Судя по всему, «медведи» тренировались дома, играя с малоизвестными командами (либо с большим пингом до сервера) — о причинах такого решения можно только гадать. На сам «Инт» Virtus.pro приехали только 6 октября и получили в подарок джетлаг плюс слабую подготовку. Хочется верить в команду, но за неё очень тревожно.

Роман RAMZES666 Кушнарёв Фото: Virtus.pro

Не стоит раньше времени списывать европейские команды. Чемпион самого первого The International Клемент Puppey Иванов ещё ни разу не пропускал главный турнир по Dota 2 — сейчас его Team Secret не так сильна, но опытный капитан знает всё про TI и наверняка найдёт чем удивить молодых оппонентов «новой школы».

Для Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена из Team Liquid, ещё одного ветерана профессиональной Dota 2, этот турнир станет последним в карьере: такое решение финский керри принял в конце лета. На квалификации команда выглядела неплохо, но этот состав Liquid (как ни парадоксально) с двумя сверхопытными игроками очень хорошо играет по Сети и намного хуже — на крупных турнирах.

Из других регионов хочется отметить Азию. Во-первых, Polaris Esports и T1 будут выступать дома, в комфортной обстановке. Во-вторых — это как минимум интересные команды с симпатичным и нестандартным игровым стилем. К слову, за T1 сыграют два двукратных чемпиона «Инта» в составе OG: Анатан ana Фам и Топиас Topson Таавитсайнен, которые ранее успели завершить карьеру, а за пару месяцев до ЧМ — возобновить.

Топиас Topson Таавитсайнен Фото: Valve

Увы, ещё одну русскоязычную команду — Natus Vincere — вместе с участниками из Америки относят к аутсайдерам. Опытный капитан Алексей Solo Березин пока так и не смог построить стабильную и крепкую игру, хотя хочется надеяться, что перед The International команда смогла провести работу над ошибками и покажет лучшую игру.

Где смотреть

Все матчи квалификации последнего шанса The International 2022 на русском языке покажет киберспортивная студия FISSURE на платформе Twitch. Во время группового этапа будут работать четыре стрима параллельно.

Кроме того, все матчи и их записи можно будет бесплатно посмотреть на платформе Okko. В плеере можно будет выбрать качество, а также аудиодорожку с комментариями. В онлайн-кинотеатре также будет доступен уникальный контент с турнира.

Отдельные матчи турнира на своих каналах на Twitch, YouTube и других площадках планируют показывать популярные стримеры, бывшие про-игроки в Dota 2, комментаторы и аналитики — например, Александр Nix Левин, Ярослав NS Кузнецов и Богдан Iceberg Василенко.