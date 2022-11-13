Все спойлеры и описание сюжета фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»

11 ноября в мире прошла премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Учитывая, что в «Докторе Стрэндже 2» толком не было ни мультивселенной, ни безумия, а в последнем «Торе» слили даже актёрскую игру Кристиана Бэйла, именно на картину про Ваканду возлагались самые большие надежды четвёртой фазы.

Marvel обещала показать не только новых Железного человека и Чёрную пантеру, но и подводный народ под предводительством Нэмора. Прощание с Т’Чаллой тоже интриговало. Увы, почти все сюжетные арки не оправдали ожиданий. Если не планируете смотреть фильм, прочитайте пересказ сюжета!

Что случилось в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»?

Король Т’Чалла умирает от неизвестной болезни. Он не рассказывал о проблемах со здоровьем, а когда признался Шури, было уже поздно. Героя спас бы сердцевидный цветок, который наделял силой Чёрной пантеры, но в первой части Киллмонгер сжёг растения. Шури пытается синтезировать цветок, но терпит фиаско. В итоге после красивой церемонии Т’Чаллу хоронят.

Правителем Ваканды становится Рамонда, мать Т’Чаллы и Шури. Весь мир считает, что отныне африканская страна уязвима, и пытается украсть вибраниум. Окойе и её отряд разбираются с наёмниками, а королева на собрании ООН стыдит цивилизованные страны.

Королева Ваканды Фото: Marvel

Некий учёный из США создаёт прибор, который помогает отслеживать вибраниум. С ним исследователи погружаются на глубину и встречают подводных людей. Они убивают исследователей: кого-то с помощью гиптонического пения, а кого-то — оружием.

Пока ЦРУ винит в нападении Ваканду, до африканской страны добирается лидер подводных людей Нэмор. Он велит отыскать учёного, создавшего устройство для поиска суперматериала, и передать его подводным. Всё-таки именно лидер Ваканды поведал миру про вибраниум, которого на дне океана тоже полно, а значит, африканцы и должны решить проблему. Иначе войско Нэмора уничтожит Ваканду.

Нэмор, лидер подводных людей Фото: Marvel

Старейшины совещаются и решают отыскать учёного, но отдавать его не планируют. Окойе гарантирует безопасность Шури и берёт её в поездку в США. Девушкам помогает американский агент Эверетт Росс, который обязан вакандийцам жизнью. Учёным оказывается гениальная студентка Рири Уильямс, которая после угроз и обещаний соглашается ехать в Ваканду.

Когда Рири собирает вещи, её логово окружают агенты ЦРУ. Дамы сбегают, но вскоре их настигают люди Нэмора. Окойе уступает в бою, а Шури и Рири забирают на глубину.

Королева Рамонда винит Окойе в пропаже дочери и отправляет её в изгнание. Затем королева обращается к Накии. Это бывшая возлюбленная Т’Чаллы, которая живёт на Гаити. Девушка соглашается отыскать Шури.

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» Фото: Marvel

Шури встречается с Нэмором и посещает его подводное царство Талокан. Это прекрасное место, которое существует благодаря вибраниуму.

Также Нэмор раскрывает своё прошлое. Когда-то его народ обижали колонизаторы, но таинственный бог подсказал использовать особый цветок. Растение превратило людей в водоплавающих. Мама Нэмора тогда была беременна, поэтому персонаж впитал силу моря и суши. Когда он хоронил мать в её родных краях, то понял, что люди очень злы, — с тех пор он ненавидит сухопутных подлецов.

В целом Нэмор кажется хорошим человеком, но он слишком переживает за подданных. Тогда он предлагает Ваканде объединиться и уничтожить другие страны. Если вакандийцы откажутся, Нэмор сотрёт их в порошок.

До Шури и Рири добирается Накия, но по пути она убивает одного из подводных воинов.

Девушки бегут в Ваканду и готовятся к драке. Нэмор действительно нападает и разносит вакандийцев. Он даже убивает королеву Рамонду, а Рири выживает лишь чудом. Негодяй обещает вернуться через неделю, и в этот раз Ваканде лучше согласиться на военный союз.

Нэмор летает благодаря крыльям на ногах Фото: Marvel

Шури находит траву, которая дала людям Нэмора силу. С её помощью она всё-таки синтезирует цветок, дарующий силы Чёрной пантеры. Шури выпивает смесь из цветка, видит в сновидениях Киллмонгера и становится новой защитницей Ваканды. Также она создаёт новые костюмы для Окойе и Анеки, превращая их в Полночных ангелов.

Рири получает костюм Железного сердца и становится по сути преемником Железного человека в киновселенной. А ещё она придумывает, как остановить Нэмора. Если высушить его тело, противник ослабнет.

Костюм Железного сердца. Да, все уже посмеялись над схожестью с Могучими рейнджерами Фото: Marvel

В финале вакандийцы вызывают подводных людей на бой и заманивают Нэмора в ловушку. Вожак попадает на корабль, где из его тела частично испаряют влагу, однако герой всё же ломает транспорт — в итоге Шури дерётся с ним на пляже и чудом побеждает. Она чуть не убивает Нэмора, но в последний момент отвергает месть. Тогда Пантера предлагает мир, а лидер подводных людей соглашается.

Ваканда начинает дружить с людьми Нэмора, Чёрная пантера снова в строю, а Рири возвращается в Америку, пусть и без костюма. Так и заканчивается «Чёрная пантера 2».

Новая Чёрная пантера Фото: Marvel

Что случилось в сцене после титров?

В фильме одна сцена после титров. Шури приезжает на Гаити, сжигает церемониальную одежду с похорон и горюет. Затем её навещает Накия и показывает ребёнка. Оказывается, это сын Т’Чаллы, о котором никто не знает. Иначе юноша стал бы претендентом на трон и лишился нормальной жизни. Ребёнка тоже зовут Т’Чалла.