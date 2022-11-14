Триумф российского CS:GO и другие события чемпионата мира в Рио.

Лучшие в мире! Как российская команда стала чемпионом мира по «Контре»

Ночью 14 ноября в Бразилии завершился главный турнир по CS:GO — Intel Extreme Masters Rio Major 2022. Надо признать, что это был довольно странный мэйджор, хотя у русскоязычных фанатов киберспортивного шутера от бразильского чемпионата останутся только положительные эмоции благодаря яркой победе Virtus.pro.

По горячим следам подводим главные итоги турнира в Рио — выявляем главных неудачников, делаем реверансы в сторону трибун и, само собой, продолжаем чествовать новых чемпионов мира.

Бразильская публика

Прежде чем говорить о спортивных результатах мэйджора, стоит вкратце рассказать о том, что окружало турнир. Тем более что неистовство южноамериканских болельщиков перешло все границы, для некоторых превратившись в главный инфоповод турнира.

В эти выходные в Бразилии завершался чемпионат страны по футболу и прошёл этап Формулы-1, но многие сделали свой выбор в пользу киберспорта. До отказа заполнили многотысячную Олимпийскую арену Рио и показали всему миру, что умеет торсида.

Олимпийская арена Рио во время IEM Rio Major 2022 Фото: HLTV

О том, что в киберспорте можно болеть не хуже, чем на футболе, говорят сейчас едва ли не все представители соревновательного гейминга. Это новый, но очень крутой опыт для сферы, который позволил даже затмить технические заминки и мини-фейлы организаторов.

С ревущей толпой оказалась не в состоянии справиться даже лучшая команда мира Natus Vincere, уступив в четвертьфинале местной пятёрке FURIA Esports. Трибуны подарили даже зрителям в Интернете невероятную атмосферу, в которую хочется вернуться снова.

И, судя по всему, не только нам. Организаторы Intel Extreme Masters уже пообещали провести в Бразилии ещё один крупный турнир серии. Не мэйджор, конечно, но тоже довольно престижный. Теперь ждём 2023 года!

IEM Rio Major 2022 Фото: HLTV

Провал фаворитов

Для лидеров мировой сцены CS:GO главный чемпионат не задался с самого начала. Уже на стадии отборов претензии на титул оставили европейская G2 и Astralis из Дании. Предварительный этап отцепил ещё и OG с Evil Geniuses.

Тогда речь шла скорее просто о коллективах высокого уровня, нежели о реальных претендентах на титул, но в топ-16 ставки резко выросли. Первыми домой отправились FaZe Clan — действующие чемпионы мира не выиграли ни одного матча. Затем собирать вещи начали игроки Vitality и Team Liquid.

Если выйти за рамки русскоязычного сообщества, стоит признать, что вывеска гранд-финала «Outsiders — Heroic» вышла очень неожиданной и скучной. Европейской, американской и бразильской публике было не за кого болеть: широко известны в сообществе лишь два капитана, Джейм и Кэдиан.

Отсутствие в решающих матчах звёзд и любимчиков зрителей, технические проблемы организаторов, полупустые трибуны после вылета FURIA, финал без интриги — ивент в Бразилии для большинства вышел слишком серым. Но тут ничего не поделаешь.

Heroic на IEM Rio Major 2022 Фото: HLTV

Возрождение русского CS:GO

Кроме бразильцев, для которых проведение такого ивента уже стало настоящим праздником, этот мэйджор будут вспоминать приятным словом разве что в СНГ. По большей части из-за победы Virtus.pro, хотя это не единственная причина.

После отборочных RMR-турниров настроения в русскоязычном сообществе Counter-Strike были не самые оптимистичные. В финал прошли лишь четыре команды, а целая россыпь молодых талантов (K23, forZe, B8, 1win) остановилась в шаге от мэйджора.

Однако весь квартет прошёл турнирную дистанцию очень уверенно и добрался до плей-офф — впервые в истории чемпионата мира по CS:GO четыре из восьми мест в решающей стадии заняли СНГ-команды. И пусть для большинства эта точка оказалась финальной, в мире вновь заговорили о силе нашего региона.

Борис magixx Воробьёв, Team Spirit Фото: HLTV

Ну и, само собой, яркая победа Virtus.pro, о которой уже сказано очень многое. Даже немного жаль, что борьбы в финальном матче не было совсем. Зато остались целы тысячи нервных клеток, и никаких сомнений в легитимности чемпионов быть не может. Никакого везения, просто скилл. Они этот титул заслужили.

Теперь команду ждёт непростой сезон в ранге чемпионов мира, а десятки других игроков из России — повышенная мотивация и интерес со стороны топовых клубов, которые уже готовы выискивать в нашем регионе новые неогранённые алмазы.

Для нашего Counter-Strike всё только начинается. Или, скорее, возвращается — к победным истокам времён 1.6, доминации NAVI и других светлых полос.

Давид n0rb3r7 Даниелян, Virtus.pro Фото: HLTV

Результаты и итоги IEM Rio Major 2022 по CS:GO: