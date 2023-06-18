У «Операции по спасению» вышло продолжение: каким получился фильм «Тайлер Рейк 2»

На первый взгляд оригинальный «Тайлер Рейк» был банальным боевиком. Герой Криса Хемсворта угодил в Индию, где за ним охотился каждый бандит. Весь фильм боец носился по улицам и искал путь к точке эвакуации — вот и вся история.

Вот только экшен был настолько впечатляющим, что «Операция по спасению» тут же стала хитом. Операторы снимали длинные перестрелки одним кадром, Крис Хемсворт шокировал подготовкой и мощными ударами, а режиссёр Сэм Харгрейв ради удачного кадра брал камеру и катался на капоте машины. Неудивительно, что такое старание очаровало зрителей.

В продолжении авторы сохранили концепцию, но сделали экшен ещё эпичнее. Харгрейв придумал много безбашенных трюков, лонгшоты стали круче, а Хемсворт превзошёл себя. Всё это делает «Тайлера Рейка 2» впечатляющим боевиком, который нельзя пропускать!

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

Этот фильм — не про сюжет

«Операция по спасению 2» — фильм чисто про экшен. Он идёт два часа, но на сюжет выделили не больше 30 минут. Авторы расскажут о судьбе Рейка после финала прошлого задания, поведают о новом деле и слегка раскроют предысторию героя. Почему он так отчаянно лезет под пули? За что винит себя?

Не ждите от завязки и личной драмы чего-то невероятного. Если «Джон Уик» цеплял необычным миром с Правлением кланов и отелем для киллеров, то в «Рейке» всё просто и приземлённо. Впрочем, авторы не пытаются удивить сценарием. История нужна лишь затем, чтобы оправдать перемещения по миру и придать бесконечным дракам смысл. Такой подход отлично работает.

Сюжет простой, но перематывать диалоги не хочется Фото: Netflix

Такого экшена не было даже в «Джоне Уике»

«Тайлер Рейк 2» состоит из трёх масштабных заруб, где враги умирают толпами, помещения разносят в щепки, а расправы раз за разом удивляют креативом. Особенно роскошной получилась стартовая бойня в Грузии, где герой вытаскивает из тюрьмы влиятельную семью. Уникальность в том, что эпизод почти целиком состоит из съёмок одним кадром.

Главный лонгшот длится целых… 14 минут! Думаете, всё это время герои бродят по коридорам и вяло отбиваются от негодяев? Нет. Они пройдут через тюремный двор, где охрана и зеки разносят друг друга, сбегут на тачках от безумных мотоциклистов, получат серьёзные ранения, а затем сядут на поезд и расстреляют вертолёты из минигана.

Роскошная драка в тюремном дворе Фото: Netflix

Лонгшот переполнен крутыми событиями, а оператор творит чудеса. Камера летает между персонажами, перемещается из вагона на крышу поезда и зрелищно уклоняется от взрывов. Действо настолько завораживающее, что вжимаешься в кресло и не моргаешь. Всё же пропустить хоть одно мгновение этого действа — преступление.

Трудно представить, сколько труда вложили в съёмку одним кадром. Хемсворт и другие актёры заучивали изобретательные движения, долго тренировались, вкладывали в каждый удар всю силу и учились убедительно реагировать на атаки кирпичом на голове. Режиссёр Сэм Харгрейв наверняка гонял актёров, операторов и остальной персонал, чтобы довести сцену до идеала.

Настолько крутого эпизода не было ни в «Джоне Уике», ни в других культовых боевиках. Поэтому фильм стоит рекомендовать как минимум за шедевральный 14-минутный лонгшот.

Конечно, в «Тайлере Рейке 2» больше нет моментов, которые цепляли бы так сильно. Но авторы всё равно выкладываются и до финала придумывают что-то новое. Их герои разносят бронетехнику в столице Австрии, дерутся на трескающихся стёклах, опустошают обоймы в тесных коридорах. Поэтому от просмотра не оторваться!

Хемсворт становится легендой

В карьере Хемсворта много примечательных ролей. Он не только юморил в составе «Мстителей», но также пугал несчастных гостей отеля «Эль Рояль», впечатлял драмой в «Гонке» и зажигал в необычном хорроре «Хижина в лесу». Однако именно роль Тайлера Рейка кажется лучшей в его портфолио.

Дело в том, что на Крисе держится весь фильм. Если бы он ленился и не выглядел идеальной машиной смерти, экшен сразу развалился бы. Но Хемсворт хорош в каждом кадре: он красиво бьёт, убедительно страдает и бесстрашно лезет в драку. За это его хочется внести в когорту величайших легенд боевиков вроде Шварценеггера и Сталлоне.

Сейчас Рейку сильно достанется Фото: Netflix

Стоит смотреть?

Если любите качественные боевики, не пропускайте «Тайлера Рейка 2». Хотя зрители, которые устали от жанра, тоже получат от зрелищных сражений много удовольствия.

Понравилось

Шикарный 14-минутный лонгшот

Море креативных сражений

Крутая операторская работа

Фантастический Крис Хемсворт.

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