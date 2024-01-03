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В Epic Games Store раздают стелс-экшен A Plague Tale: Innocence

В Epic Games Store раздают стелс-экшен A Plague Tale: Innocence
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3 января в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача стелс-экшена A Plague Tale: Innocence от команды Asobo Studio. Забрать тайтл себе на аккаунт геймеры смогут в течение ближайших 24 часов — до 19:00 мск 4 января.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Asobo Studio.

В A Plague Tale: Innocence игрокам предстоит отправиться в путешествие по миру средневековой Франции вместе с Амицией и её младшим братом Гуго. Дорогу героев будут осложнять преследователи из Инквизиции и орды крыс.

Напомним, ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 11 января.

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