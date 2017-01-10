Gambit Gaming прошла на DreamHack Las Vegas 2017 по CS:GO

Команда Gambit Gaming обыграла коллектив Pride Gaming в полуфинале европейских квалификаций на DreamHack Las Vegas 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:1. Таким образом, казахстанская пятёрка во главе с Zeus прошла в основной этап соревнований.
Среди участников квалификации всего было разыграно 4 квоты. Ещё три места разделили между собой Fnatic, Mousesports и FaZe Clan. Европейский отборочный тур проходил по системе Single Elimination.
Всего в турнире примут участие 16 команд, три из которых ещё предстоит выявить в американском отборочном туре. Прямые приглашения на соревнования получили Astralis, Cloud9, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, North, OpTic Gaming, SK Gaming и Virtus.pro. Также известен победитель квалификаций Азиатско-тихоокеанского региона — TyLoo.
DreamHack Las Vegas пройдёт с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе (США).Призовой фонд соревнований составляет $ 450 тыс.