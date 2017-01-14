Cloud9 и TnC сыграют в финале WESG 2016 по Dota 2

В полуфинале турнира World Electronic Sports Games 2016 по Dota 2 датская пятёрка Cloud9 обыграла перуанцев из Infamous со счётом 2:1. В свою очередь, филиппинская команда TnC Gaming оказалась сильнее шведов из The Alliance —2:0.
Финальная встреча чемпионата начнётся 15 января, в 6:00 по московскому времени. Победитель WESG 2016 получит $ 800 тыс., серебряный призер —$ 400 тыс.
Напомним, турнир WESG проходит в Чанчжоу (Китай) при участии 24 коллективов. Команды из СНГ не смогли пробиться в плей-офф.