Ученик предложил включить киберспорт в школьную программу

На онлайн-платформе для размещения петиций Change.org появилось предложение о включении уроков по киберспорту в школьную программу. Автором инициативы выступил ученик 9 класса лицея №7 из подмосковных Химок Никита Романенко. Среди адресатов предложения указаны Администрация города Химки и Министерство образования РФ.«Во многих странах практикуют уроки по CS:GO. Я хочу, чтобы в нашей стране или хоть бы в столице и области попытались провести несколько таких уроков», – говорится в обращении Никиты Романенко. В интервью телеканалу «360» он рассказал, что хотел бы связать свою жизнь с киберспортом, стать аналитиком и озвучивать матчи профессиональных команд.Идею школьника поддержали его одноклассники и даже некоторые учителя. Однако последние настаивают на том, что при введении киберспорта во внеклассную программу у учеников должно оставаться время для других увлечений, включая занятия традиционными видами спорта. На момент публикации петицию Никиты Романенко подписали всего 22 человека.Напомним, что в июне 2016 года киберспорт был повторно внесён Министерством спорта во Всероссийский реестр видов спорта.