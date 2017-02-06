Владелец компьютерного клуба: возможно, VP своим поведением спалили IP-адреса

Иван Чакалиди, владелец компьютерного клуба GnetCyberGames, из которого команда Virtus.pro играла квалификационный матч против LQ на чемпионат DAC 2017, прокомментировал ситуацию с DDoS-атакой.
«Это только моё мнение, и я не специалист, но мне кажется, что перед матчем игрок должен только запустить игру, голосовой чат и утилиты для девайсов. Я предложил команде локальный сервер TeamSpeak, но ребята отказались. Вполне возможно, что своим поведением сами игроки спалили свои IP-адреса. А дальше уже их точечно «дидосили», — рассказал в интервью порталу Empire.
Virtus.pro покинула отборочный этап на DAC после двух технических поражений подряд. В серии против Effect в тренировочном доме, из которого играла команда, отключили Интернет. Менеджмент клуба заявил, что подобная халатность неприемлема.