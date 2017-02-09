FaZe Clan приобрел Николу «NiKo» Ковача

Киберспортивный клуб FaZe Clan приобрёл боснийского игрока mousesports Николу «NiKo» Ковача для состава по CS:GO. Трансфер подтвердили обе стороны.
«После [ELEAGUE] мэйджора NiKo обратился к нам с желанием перейти в FaZe. Мы согласились, что после всех усилий, которые он вложил в mousesports, настало время для поиска решения, которое устраивало бы всех», — заявил глава mousesports Чингиз «django» Тьюли.
После продажи Ковача у mousesports появилась хорошая возможность переделать команду и построить более однородный состав, считает Тьюли. По неподтверждённой информации, трансфер боснийца обошёлся в $ 1 млн.
Никола Ковач выступал за mousesports с марта 2015 года. Его место в составе займёт Крис «chrisJ» де Йонг, которого в январе 2017-го отправили на скамейку запасных.
Ранее сообщали о переходе в FaZe Clan Адиля «ScreaM» Бенрильтома, однако трансфер сорвался. В ближайшее время бельгиец подпишет контракт с Team EnVyUs.