Призовой фонд третьего сезона Esports Championship Series составит $ 750 тыс.

Призовой фонд третьего сезона Esports Championship Series по Counter-Strike: Global Offensive составит $ 750 тыс. Об этом сообщается на портале HLTV.
Таким образом, призовой фонд остался неизменным по сравнению со вторым сезоном соревнований. Всего на команды будет потрачено $ 1,5 млн. Помимо выплаты призовых организаторы планируют потратить еще $ 750 тыс. в качестве вспомогательных средств для команд.
Онлайн-стадия Esports Championship Series 3 пройдёт с 14 апреля по 8 июня. LAN-финалы соревнований состоятся 23-25 июля. О месте проведения соревнований будет сообщено позже.