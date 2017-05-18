Чжан «Faith_Bian» Руида: мы с Чжаном «y'» Юпином ведём переговоры с EHOME

Чжан «Faith_Bian» Руида в блоге на своей странице в Weibo прокомментировал возможный переход в состав EHOME.

«После возвращения из Киева мы с командой провели небольшое совещание. На нём некоторые игроки поделились, что больше не хотят играть. Мы решили сделать небольшой перерыв в игре, но и после него часть команды не хотела продолжать карьеру. Тогда я понял, что мы уже не сможем победить на The International 7, и я сам уже не хочу играть.

Позже со мной связался y' (Чжан «y'» Юпин) и сказал, что мы можем достичь высоких результатов в Old Chicken и CTY. Он хотел, чтобы мы пообщались с EHOME и попробовали вместе с ними пробиться на TI7. Его рвение растопило мои надежды, так что я согласился", — написал игрок.

Он отметил, что оповестил других членов команды о своем решении, и те были не против. Некоторые киберспорстмены по-прежнему были намерены окончить карьеру.

«Сейчас я и y' пытаемся договориться с бывшим клубом о мирном решении вопроса. Мы ведём переговоры с EHOME, и всё идёт довольно успешно. Если говорить о текущей ситуации, то мы не имели ни малейшего понятия, что все может так обернуться», — заключил Руида.

Переход y' и Faith_Bian возможен только в случае отмены решения ACE.

17 мая бывшие игроки Wings Gaming получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации за нарушение контрактных обязательств. Теперь киберспортсмены не смогут участвовать в региональных турнирах под эгидой ACE, переходить в команды, входящие в ассоциацию, и тренироваться с ними.