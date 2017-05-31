К Heroes of the Storm вышло обновление 25.5. Оно затронуло таких персонажей, как Аларак, Рагнарос, Пробиус, Тассадар, Тиранда и D.Va. Кроме того, разработчики исправили различные ошибки в игре.
Аларак
Таланты на 4-м уровне
Сила хаоса (клавиша Q)
Прибавка к урону при попадании по 15 вражеским героям снижена с 60 до 50 ед.
Прибавка к урону при попадании по двум вражеским героям за одно применение «Раздора» снижена с 60 до 50 ед.
Прибавка к урону при попадании по трём вражеским героям за одно применение «Раздора» повышена с 60 до 80 ед.
Демонстрация силы (пассивный эффект)
Урон увеличен с 70 до 77 ед.
Таланты на 13-м уровне
Чистая злоба (пассивный эффект)
Каждая смерть союзника повышает уровень «Садизма» на 10% (а не 6%, как ранее).
Максимальный бонус «Садизма» увеличен с 30% до 40%.
Рак-шир (активируемый эффект)
Убийство выбранного героя повышает уровень «Садизма» на 5% (а не 6%, как ранее).
Рагнарос
Таланты на 1-м уровне
Ненасытный Сульфурас (клавиша Q)
Дополнительный урон за выполнение задачи снижен с 100 до 90 ед.
Таланты на 4-м уровне
Возгорание (пассивный эффект)
Скорость восстановления здоровья снижена с 1,5 до 1,25.
Таланты на 13-м уровне
Прижигание ран (клавиша Q)
Бонус к исцелению снижен с 50% до 40%.
Пробиус
Способности
Разрушительный импульс (клавиша Q)
Наносимый урон снижен с 150 до 142 ед.
Перегрузка пилона (клавиша R)
Урон снижен с 52 до 48 ед.
Таланты на 4-м уровне
Турбоускорение (клавиша Z)
Бонус к скорости передвижения снижен с 20% до 10%.
Таланты на 7-м уровне
Ускоритель частиц (клавиша Q)
Максимальный бонус к урону увеличен с 40% до 50%.
Таланты на 13-м уровне
Агрессивная матрица (клавиша D)
Дополнительный урон увеличен с 25% до 35%.
Батарея щитов (клавиша D)
Прочность щита снижена примерно на 8%.
Тассадар
Характеристики
Урон от автоатак увеличен с 12 до 15 ед.
Способности
Плазменный щит (клавиша Q)
Объём похищаемого здоровья увеличен с 30% до 45%.
Таланты на 4-м уровне
Объятия Кхалы (клавиша Q)
Объём похищаемого здоровья увеличен с 60% до 90%.
Тиранда
Способности
Укрытие в тенях (клавиша R)
Время восстановления снижено с 30 до 20 сек.
Затраты маны на применение способности снижены с 50 до 40 ед.
Таланты на 1-м уровне
Следопыт (клавиша W)
Добавлен новый эффект.
Теперь также увеличивает ширину «Часового» на 25%.
Метка следопыта (клавиша D)
Теперь для выполнения задачи требуется 50 автоатак (а не 60, как ранее).
Таланты на 7-м уровне
Ярость охотницы (клавиша D)
Радиус поражения увеличен примерно на 30%.
D.Va
Способности
Ускорители (клавиша Q)
Время восстановления снижено с 10 до 9 сек.
Теперь действие способности можно прервать через 0,5 сек. после активации (а не через 1 сек., как ранее).
Таланты на 1-м уровне
Нитроускорители (клавиша Q)
Скорость передвижения снижена с 375% до 325%.
Теперь в подсказке отображается бонус к скорости передвижения, а не общая скорость, так что значение будет на 100% меньше.
Как профи (пассивный эффект)
Теперь увеличение скорости передвижения действует 1,25 сек. (а не 1 сек., как ранее).
Таланты на 13-м уровне
Абляционное покрытие (пассивный эффект)
Снижает порог, до которого действует «Абляционное покрытие», с 5% до 4% от максимального показателя здоровья D.Va.
Таланты на 16-м уровне
ГГ, ВП (клавиша E)
Бонус к урону снижен с 75% до 50%.
Более подробно прочитать об изменениях патча можно здесь.