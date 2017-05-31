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К Heroes of the Storm вышло обновление 25.5

31 мая 2017, среда. 21:42. Киберспорт

К Heroes of the Storm вышло обновление 25.5. Оно затронуло таких персонажей, как Аларак, Рагнарос, Пробиус, Тассадар, Тиранда и D.Va. Кроме того, разработчики исправили различные ошибки в игре.

Аларак

Таланты на 4-м уровне

Сила хаоса (клавиша Q)

Прибавка к урону при попадании по 15 вражеским героям снижена с 60 до 50 ед.

Прибавка к урону при попадании по двум вражеским героям за одно применение «Раздора» снижена с 60 до 50 ед.

Прибавка к урону при попадании по трём вражеским героям за одно применение «Раздора» повышена с 60 до 80 ед.

Демонстрация силы (пассивный эффект)

Урон увеличен с 70 до 77 ед.

Таланты на 13-м уровне

Чистая злоба (пассивный эффект)

Каждая смерть союзника повышает уровень «Садизма» на 10% (а не 6%, как ранее).

Максимальный бонус «Садизма» увеличен с 30% до 40%.

Рак-шир (активируемый эффект)

Убийство выбранного героя повышает уровень «Садизма» на 5% (а не 6%, как ранее).

Рагнарос

Таланты на 1-м уровне

Ненасытный Сульфурас (клавиша Q)

Дополнительный урон за выполнение задачи снижен с 100 до 90 ед.

Таланты на 4-м уровне

Возгорание (пассивный эффект)

Скорость восстановления здоровья снижена с 1,5 до 1,25.

Таланты на 13-м уровне

Прижигание ран (клавиша Q)

Бонус к исцелению снижен с 50% до 40%.

Пробиус

Способности

Разрушительный импульс (клавиша Q)

Наносимый урон снижен с 150 до 142 ед.

Перегрузка пилона (клавиша R)

Урон снижен с 52 до 48 ед.

Таланты на 4-м уровне

Турбоускорение (клавиша Z)

Бонус к скорости передвижения снижен с 20% до 10%.

Таланты на 7-м уровне

Ускоритель частиц (клавиша Q)

Максимальный бонус к урону увеличен с 40% до 50%.

Таланты на 13-м уровне

Агрессивная матрица (клавиша D)

Дополнительный урон увеличен с 25% до 35%.

Батарея щитов (клавиша D)

Прочность щита снижена примерно на 8%.

Тассадар

Характеристики

Урон от автоатак увеличен с 12 до 15 ед.

Способности

Плазменный щит (клавиша Q)

Объём похищаемого здоровья увеличен с 30% до 45%.

Таланты на 4-м уровне

Объятия Кхалы (клавиша Q)

Объём похищаемого здоровья увеличен с 60% до 90%.

Тиранда

Способности

Укрытие в тенях (клавиша R)

Время восстановления снижено с 30 до 20 сек.

Затраты маны на применение способности снижены с 50 до 40 ед.

Таланты на 1-м уровне

Следопыт (клавиша W)

Добавлен новый эффект.

Теперь также увеличивает ширину «Часового» на 25%.

Метка следопыта (клавиша D)

Теперь для выполнения задачи требуется 50 автоатак (а не 60, как ранее).

Таланты на 7-м уровне

Ярость охотницы (клавиша D)

Радиус поражения увеличен примерно на 30%.

D.Va

Способности

Ускорители (клавиша Q)

Время восстановления снижено с 10 до 9 сек.

Теперь действие способности можно прервать через 0,5 сек. после активации (а не через 1 сек., как ранее).

Таланты на 1-м уровне

Нитроускорители (клавиша Q)

Скорость передвижения снижена с 375% до 325%.

Теперь в подсказке отображается бонус к скорости передвижения, а не общая скорость, так что значение будет на 100% меньше.

Как профи (пассивный эффект)

Теперь увеличение скорости передвижения действует 1,25 сек. (а не 1 сек., как ранее).

Таланты на 13-м уровне

Абляционное покрытие (пассивный эффект)

Снижает порог, до которого действует «Абляционное покрытие», с 5% до 4% от максимального показателя здоровья D.Va.

Таланты на 16-м уровне

ГГ, ВП (клавиша E)

Бонус к урону снижен с 75% до 50%.

Более подробно прочитать об изменениях патча можно здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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