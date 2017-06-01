На обложке NBA 2K18 появится защитник «Кливленд Кавальерс»

Разыгрывающий защитник команды «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг станет лицом симулятора баскетбола NBA 2K18. В раннем доступе игра станет доступна 15 сентября 2017 года.

По словам вице-президента по маркетингу серии NBA 2K Алфи Броди, Кайри Ирвинг удостоился данной чести благодаря спортивным достижениям и популярности среди поклонников баскетбола. «Очевидно, что Кайри надолго обосновался на радарах всех поклонников баскетбола. Мы без колебаний пригласили его украсить обложку NBA 2K18. Он более чем достоин этой чести. И прекрасно вписывается в компанию спортсменов, с которыми мы сотрудничали ранее», – заявил Броди.

Комментируя выбор издателя, сам спортсмен отметил, что давно играет в симуляторы баскетбола и рад оказаться спортсменом, представляющим очередной выпуск NBA 2K: «Для меня честь появиться на обложке NBA 2K18. Я с нетерпением жду того дня, когда моя виртуальная копия начнёт свой путь к победам в руках всех поклонников баскетбола».

Кайри Эндрю Ирвинг выступает за команду НБА «Кливленд Кавальерс» с 2011 года. В 2012 году удостоился награды «Лучший новичок НБА», в 2014-м принял участие в Матче всех звёзд НБА и стал спортсменом года по версии федерации баскетбола США. В 2016 году Кайри Ирвинг стал чемпионом НБА и продемонстрировал рекордный средний показатель 27,1 очка за игру. Ранее Кайри Ирвинг уже появлялся на обложке симулятора баскетбола NBA Live 14 – основного конкурента серии NBA 2K.

Симуляторы баскетбола серии NBA 2K выходят ежегодно с 1999 года. Первоначально издателем игры выступала Sega, с 2005 года игра издаётся компанией 2K Sports. NBA 2K18 будет доступна в версиях для PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.