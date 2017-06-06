Epicenter: IG и OG потерпели очередные поражения

Завершился второй круг матчей игрового дня на Epicenter. OG и Invictus Gaming потерпели вторые поражения.



Действующие чемпионы мэйджора уступили Team Liquid. Серия закончилась со счётом 1:2. С таким же результатом Invictus Gaming проиграла Virtus.pro.



В последний игровой день OG встретится с Team Secret, а IG сыграет против Planet Odd.



Для Virtus.pro это третья победа на групповой стадии. С результатом 3:0 представители СНГ гарантировали себе выход в плей-офф.



В заключительный этап турнира пройдут по три команды из каждой группы. Обладатели первого места попадут сразу в полуфинал соревнований.