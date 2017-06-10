Epicenter: Команда Evil Geniuses вышла в гранд-финал турнира

Evil Geniuses стала первым гранд-финалистом Epicenter по Dota 2. В полуфинальном матче американская команда обошла Team Secret. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Team Secret по результатам групповой стадии заняла второе место. В гранд-финале команда Клемента «Puppey» Иванова обыграла Invictus Gaming. За итоговое 3-4-е места коллектив получит $ 40 тысяч.



Соперником Evil Geniuses в гранд-финале станет победитель пары Team Liquid — LGD Forever Young. Заключительная серия турнира состоится 11 июня, в ней команды будут играть до 3 побед.