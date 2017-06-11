Epicenter: Team Liquid стала двукратным чемпионом

Team Liquid стала двукратным чемпионом Epicenter по Dota 2. Европейская команда в финале турнира обыграла Evil Geniuses со счётом 3:1.



За победу чемпион получит $ 250 тыс. Серебряному призёру достанется $ 100 тыс. Третью и четвёртую строчки разделили FGD.Forever Young и Team Secret.



На групповой стадии Team Liquid заняла третье место группе А. Команда уступила LFY и Team Secret.



Для Team Liquid это второе чемпионство на московском турнире. В прошлом сезоне команда Куро «Kuroky» Тахасоми в финале обыграла китайцев из Newbee.