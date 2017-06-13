Blizzard сообщила даты проведения второго игрового сезона в HotS

Компания Blizzard раскрыла сроки проведения второго рейтингового сезона в Heroes of the Storm. В 2017 году второй игровой сезон пройдет с 13 июня по 12 сентября. Сроки могут варьироваться в зависимости от региона. Также разработчики внесли изменения в рейтинговый подбор игр и награды по окончании сезона.



Изменения в рейтинговых играх:



Индивидуальный рейтинг. Скорректирована система начисления рейтинга в лиге героев и командной лиге. Изменение рейтинга будет происходить быстрее.



Командная лига. Когда среднее время ожидания в очереди для групп из 2 игроков в командной лиге становится слишком длительным, лидеры групп из 2 игроков, желающих встать в очередь, теперь будут видеть предупреждение о том, что ждать, возможно, придётся долго. После этого лидеры смогут решить, становиться в очередь и ждать — или же выйти из очереди, чтобы взять дополнительных игроков в свою группу и найти матч быстрее.



Полный список изменений наград можно прочитать на официальном сайте игры.