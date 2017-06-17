Team Empire покинула The Summit 7

Team Empire уступила Team NP со счётом 1:2. Матч проходил в рамках первого раунда нижней сетки турнира The Summit 7 по Dota 2.

Таким образом, Team Empire завершила своё выступление на соревнованиях и заняла итоговую позицию на 7-8-м месте. За своё выступление российская команда заработала $ 2,5 тыс.

В следующем раунде Team NP сыграет против Natus Vincere. Матч начнётся 17 июня в 20:00 по московскому времени.

The Summit 7 проходит с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.