Михаил «Olsior» Зверев: не понимаю, что случилось с Vega Squadron

Комментатор Континентальной лиги Михаил «Olsior» Зверев в интервью для Cybersports рассказал о конкуренции в летнем сезоне LCL.

«Cейчас есть три команды, среди которых [сложно] выбрать одну — Gambit, M19, Virtus.pro… Для многих, наверное, VP чуть пониже идут. Gambit и M19 – они очень равны для многих аналитиков. У Gambit чуть посильнее состав, M19 чуть помощнее, и есть потенциал для разгона. Поэтому я думаю, что конкуренция среди трёх команд у нас будет очень мощная.

Я не очень понимаю, что случилось с Vega. У них были все ресурсы, состав, хороший тренер. У них всё было хорошо, но они всё сами упустили. И межсезонье прошло очень странно. Они решили не перестраивать состав с нуля, а заменить ушедшего игрока, в первую очередь Edward. Поменять капитана и саппорта, оставить трёх игроков, которые играют непредсказуемо… Поэтому и не хотят ставить Vega в топ-4 и на их чемпионство. Они потеряли свои сильные стороны, SharkZ вернулся. Но что сможет сделать тренер в такой ситуации — вопрос», — рассказал Olsior.

Летний сплит Континентальной лиги начнётся 24 июня в 16:00 по московскому времени. По итогам турнира лучшая команда отправится на чемпионат мира—2017.