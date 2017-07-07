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Blizzard Entertainment заключила шесть контрактов на участие в Overwatch League

7 июля 2017, пятница. 16:25. Киберспорт

Компания Blizzard Entertainment заключила шесть договоров на участие в Overwatch League. Об этом сообщает портал ESPN. В числе участников клубы New England Patriots и New York Mets, пишет портал, ссылаясь на анонимный источник, близкий к Blizzard. Шесть команд будут базироваться в Нью Йорке, Бостоне, Шанхае, Сеуле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Также сообщается, что два из шести коллективов — это киберспортивные клубы NRG и Immortals, цена входного билета которых составила $ 20 млн. Стоимость пропуска для New England Patriots и New York Mets не сообщается.

Ранее многие из спортивных и киберспортивных организаций выразили свою озабоченность по поводу экономической модели Overwatch League. Как ранее сообщали источники, Blizzard требует $ 20 млн за пропуск на турнир, которые должны быть выплачены до 2021 года, а также берёт 25% комиссию, если организация решит продать своё место.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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