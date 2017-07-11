Blizzard рассказала о проведении Overwatch World Cup 2017

Компания Blizzard изготовила видео, в котором рассказала о проведении турнира Overwatch World Cup 2017. Информация об этом опубликована на официальном youtube-канале Overwatch.

Согласно опубликованной информации, команды будут поделены на 8 групп, по 4 команды в каждой. Групповая стадия будет проводиться по круговому формату (каждый с каждым). В плей-офф в итоге выйдет 16 коллективов (по 2 состава с каждой группы). После первого раунда плей-офф оставшиеся восемь команд отправятся на LAN-финал, который пройдёт в рамках ежегодного фестиваля BlizzCon.



Всего в соревнованиях примут участие 32 коллектива. Призовой фонд финального турнира составит $ 72 тыс.