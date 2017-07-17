Виктор «TaZ» Войтас: не скажу, что мы всех раскатаем, но вы увидите других VP

Игрок Virtus.pro Виктор «TaZ» Войтас в интервью командному сайту сделал прогноз на PGL Major Kraków, а также рассказал, с каким настроем команда приехала на турнир.

«Я убеждён, что с тактической точки зрения у нас есть всё, что нужно для победы; думаю, вы уже видели в нашем исполнении кое-что новое, видели, как мы можем играть в другом темпе, и вот где мы чувствуем себя уверенно. Но вот в Кёльне мы попросту не очень хорошо настроились на игру. Теперь мы в Кракове, в Польше, и я вам не могу сказать, что мы всех раскатаем, но могу сказать, что на этом турнире вы увидите VP с лучшей стороны, поскольку мы у себя на родине, где все за нас болеют и хотят видеть нас на стадионе. В Катовице нам этого не удалось, мы всех разочаровали, включая самих себя. Мы здесь для того, чтобы проявить больше уважения к людям. Нам нужно этого добиться – не для себя, а для фанатов, для наших людей, для страны», — отметил Виктор Войтас.

В первом раунде PGL Major Kraków польская пятёрка переиграла Vega Squadron на карте de_nuke со счётом 16:2. Во втором Virtus.pro встретится с Fnatic.