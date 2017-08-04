Павел «innocent» Моцек: у нас не было причин менять suNny

Игрок немецкого клуба PENTA Sports Павел «innocent» Моцек высказался о грядущих перестановках в составе.

«Эти изменения стали вынужденными. У нас не было причин менять suNny (Микка Кемппи), но есть правило: кто-то всегда забирает хороших игроков из PENTA», — сказал Моцек во время трансляции.

Организация mousesports намерена приобрести Микку «suNny» Кемппи. Об этом сообщил портал Slingshot Esports со ссылкой на многочисленные анонимные источники 4 августа. Кто заменит финского киберспортсмена, пока неизвестно.