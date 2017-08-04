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Арсений «ceh9» Триноженко: Na’Vi пока не решили, кого брать

4 августа 2017, пятница. 19:37 Киберспорт

Бывший игрок команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Арсений «ceh9» Триноженко сообщил, что менеджеры организации пока не уверены насчёт подписания контракта с Кирилом «ANGE1» Карасевым. Об этом Арсений сообщил в личном «твиттере». Других потенциальных кандидатов комментатор не назвал.

Cпортивный директор команды Евгений Золотарёв заявил, что переговоры по подписанию игроков затягиваются, и пообещал появление новостей на следующей неделе.

Ранее после неудачного выступления Na'Vi на турнире PGL Major Krakow 2017 менеджмент команды удалил двух игроков основного ростера — Ладислава «Guardian» Ковача и Дениса «seized» Костина. Вскоре после этого на портале Slingshot была опубликована информация, что новыми игроками коллектива могут стать HellRaisers Кирилл «ANGE1» Карасев и Денис «electronic» Шарипов из Flipsid3 Tactics. Глава Flipsid3 Гектор Розарио опроверг слухи, отметив, что у игроков текущего состава подписан контракт до 2019 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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