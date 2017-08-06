Team Just.Alpha вышла в плей-офф летнего сезона LCL

Определился последний участник плей-офф Континентальной лиги. Team Just.Alpha оказалась сильнее в тай-брейк матчах.
Участники плей-офф:
— Gambit Esports
— M19
— Team Just.Alpha
— Virtus.pro
Кроме того, Natus Vincere уступила ROX и заняла восьмую строчку в турнирной таблице. Обеим командам предстоит выступить в турнире продвижения, однако ROX благодаря победе сможет выбрать себе соперника из Лиги претендентов.
По итогам плей-офф стадии определится команда, которая представит СНГ на чемпионате мира по League of Legends.