Team Just.Alpha вышла в плей-офф летнего сезона LCL

Определился последний участник плей-офф Континентальной лиги. Team Just.Alpha оказалась сильнее в тай-брейк матчах.

Участники плей-офф:

— Gambit Esports

— M19

— Team Just.Alpha

— Virtus.pro

Кроме того, Natus Vincere уступила ROX и заняла восьмую строчку в турнирной таблице. Обеим командам предстоит выступить в турнире продвижения, однако ROX благодаря победе сможет выбрать себе соперника из Лиги претендентов.

По итогам плей-офф стадии определится команда, которая представит СНГ на чемпионате мира по League of Legends.