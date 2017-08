Анатан «Ana» Фам покинул OG

Анатан «Ana» Фам покинул состав OG по Dota 2. Информация об этом появилась на странице организации в «Фейсбуке».

На данный момент неизвестно, кто заменит Анатана Фама в команде. «Ana» на своем аккаунте в «Твиттере» сообщил, что планирует взять перерыв в киберспортивной карьере на год.

Анатан «Ana» Фам присоединился к OG в августе 2016 года. Вместе с ним команда заняла первое место на турнирах The Boston Major 2016, Elimination Mode 3.0 и The Kiev Major 2017. На The International 2017 коллектив занял итоговую позицию на 7-8-м месте.