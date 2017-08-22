Китайская Суперлига по футболу инвестирует $ 15 млн в онлайн-игры

Китайская Суперлига по футболу (CSL) подписала соглашение со студией Crazy Sports на разработку онлайн-игр с участием 16 футбольных команд, входящих в CSL. Ожидается, что до 2022 года организация инвестирует в онлайн-развлечения более $ 15 млн.

По прогнозам организаторов чемпионата Китая по футболу, выручка со стримов запланированных игр к 2020 году достигнет $ 150 млн.

Ранее CSL вела переговоры с Electronic Arts о включении команд Китайской Суперлиги по футболу в игры серии FIFA, однако соответствующая лицензия разработчиком самого популярного в мире симулятора футбола так и не была получена.