League of Legends стала самой доходной игрой на PC

Аналитическое агентство SuperData обновила данные по самым кассовым играм в истории. Согласно опубликованному отчёту, League of Legends от Riot Games стала самой доходной игрой на персональных компьютерах. В топ-10 также вошли World of WarCraft, Dota 2 и Overwatch и PlayerUnknown’s Battleground. Последняя расположилась на шестой строчке рейтинга.



На консольных платформах в тройку вошли Grand Theft Auto 5, FIFA 17 и Battlefield 1. На мобильных телефонах рейтинг уверенно удерживает Honour of Kings.

Также, по данным Superdata, рынок видеоигр вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг $ 7,8 млрд. Мобильные игры выросли на 17%, а консоли на 21%. Наименьший рост продемонстрировал рынок PC — всего 8%.