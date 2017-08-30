Людвиг «Zai» Вольберг и Питер «PPD» Дагер покинули Evil Geniuses

Организация Evil Geniuses объявила о перестановках в управленческом аппарате и составе по Dota 2. Питер «PPD» Дагер покинул позицию управляющего директора компании, а Людвиг «Zai» Вольберг ушёл из команды.



«Этот год был самым интересным в моей карьере в EG и принёс замечательный опыт. Однако, размышляя о прошедшем сезоне и TI, я больше не вижу себя в составе этой команды и надеюсь, что мой уход принесёт пользу обеим сторонам», — заявил Zai в официальном анонсе.



Кто займёт его место в команде, EG анонсирует позже.



Место операционного директора организации займет Филлип Арам, менеджер состава по Dota 2. На управленческой должности он заменит Питера «PPD» Дагера.



«Уход с поста генерального директора EG был моим личным решением, основанным на моих персональных и профессиональных желаниях. Уход из EG будет горьким, но в будущем я не вижу ничего, кроме успеха для себя и для организации, которую я оставляю», — прокомментировал своё решение Дагер.



PPD занял пост генерального директора Evil Geniuses в сентябре 2016 года. За это время организация перешла на новую форму управления и подписала несколько новых составов.



Людвиг «Zai» Вольберг выступал в EG с сентября 2016 года. Вместе с командой в течение сезона он стал победителем нескольких чемпионатов, а также получил прямое приглашение на The International 7. На чемпионате мира американский коллектив занял 9-12-е места, уступив Team Empire в нижней сетке.