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ESPN: OpTic Gaming приобрела слот в Owerwatch League

13 сентября 2017, среда. 11:40 Киберспорт

Американская организация OpTic Gaming приобрела слот в Owerawtch League. Также руководство команды планирует выкупить место в North American League of Legends Championship Series. Об этом сообщает портал ESPN.

Средства на это организация получила в ходе сделки с группой инвесторов во главе с совладельцем бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Нилом Лейбманом.

В июне 2017 года Riot Games анонсировала переход американской LCS на франшизную модель. Лига будет по-прежнему состоять из 10 команд. По итогам стыковых матчей в летнем сезоне действующие участники должны заплатить 10 млн долларов. В июле 2017 года Blizzard анонсировала 7 команд, которые первыми выкупили слоты в лиге. Среди них Immortals, NRG Esports, Misfits и другие.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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