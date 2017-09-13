ESPN: OpTic Gaming приобрела слот в Owerwatch League

Американская организация OpTic Gaming приобрела слот в Owerawtch League. Также руководство команды планирует выкупить место в North American League of Legends Championship Series. Об этом сообщает портал ESPN.

Средства на это организация получила в ходе сделки с группой инвесторов во главе с совладельцем бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Нилом Лейбманом.

В июне 2017 года Riot Games анонсировала переход американской LCS на франшизную модель. Лига будет по-прежнему состоять из 10 команд. По итогам стыковых матчей в летнем сезоне действующие участники должны заплатить 10 млн долларов. В июле 2017 года Blizzard анонсировала 7 команд, которые первыми выкупили слоты в лиге. Среди них Immortals, NRG Esports, Misfits и другие.