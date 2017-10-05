В Overwatch пройдёт событие в честь Хеллоуина

Компания Blizzard анонсировала ежегодное событие в шутере Overwatch в честь Хеллоуина. Overwatch Helloween Terror начнётся 10 октября. Об этом разработчик сообщил в «Твиттере». Дата окончания ивента пока не известна.

Точное количество новых обликов для героев пока не известно, однако компания показала новые образы для Маккри и Жнеца.



Впервые событие “Ужасы на Хэллоуин” прошло в прошлом году. Во время ивента в игре появились праздничные кейсы, которые добавили 116 эксклюзивных предметов. Облики и награды имели ограниченный тираж и были доступны только в праздничный период.