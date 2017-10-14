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Valve разрешила неофициальные трансляции турниров по Dota 2

14 октября 2017, суббота. 11:27 Киберспорт

Компания Valve официально разрешила неофициальные трансляции турниров по Dota 2. Согласно заявлению на сайте игры, каждый желающий может транслировать соревнования из DotaTV при соблюдении нескольких условий.

Стримеры соревнований не смогут использовать на трансляциях коммерческую брендированную рекламу и любой контент других студий, включая обсерверов и комментаторов.

«Мы делим поклонников нашей игры на две группы. Первые смотрят за соревновательной дотой — у них есть любимые команды, игроки, турниры, и они хотят получать контент от организаторов турнира. Вторая часть коммьюнити является поклонниками конкретных стримеров. Они наблюдают за их трансляциями игр, обсуждают публичные и любительские игры. Мы хотим убедиться, что обе части коммьюнити получают нужный контент», — говорится в официальном заявлении компании.

Ранее организация StarLadder добилась банов нескольких каналов, которые транслировали матчи SL i-League Invitational Season #3 из Dota TV. Предупреждение в прямом эфире получил чемпион The International 2013 Хенрих AdmiralBulldog Анберг, который транслировал матч Natus Vincere против Team Secret. Это вызвало волну негодования в сообществе, которые отметили низкое качество официальной трансляции чемпионата.

Источник: Официальный блог игры Dota 2 Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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