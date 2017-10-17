Overwatch League: организация NRG сменила название на San Francisco Shock

Киберспортивная организация NRG провела ребрендинг команды, которая будет участвовать в Overwatch League. Теперь она называется San Francisco Shock, сообщается на сайте лиги.

Логотип команды изображён в оранжевых и золотых тонах. Под ним нарисованы сейсмические потрясения. Как объясняют в организации, оранжевый цвет — отсылка к мосту «Золотые Ворота». Волны сейсмографа и название клуба напоминают о сейсмической активности (в 1906 году в Сан-Франциско произошло землетрясение. — Прим.ред.). Жёлтый цвет отсылает к золотой лихорадке в Калифорнии в 1800-х годах.

San Francisco Shock стала третьей командой, которая решилась выстраивать бренд вокруг названия и города. В Overwatch League клуб будет представлять Сан-Франциско.

Перед стартом лиги в NRG Esports инвестировал бывший баскетболист Шакил О'Нил, певица Дженнифер Лопес и игрок «Окленд Рэйдерс» Маршон Линч.