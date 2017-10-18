Организаторы EPICENTER объявили распределение команд на «уайлд-кард»

Epic Esports Events опубликовала результаты жеребьёвки команд «уайлд-кард» турнира EPICENTER 2017 по CS:GO. Команда FaZe Clan сыграет с TyLoo, а Team Liquid встретится с Vega Squadron.

Матчи Wild Card пройдут 23 октября. Два победителя попадут в следующий этап соревнований.



В основном турнире примут участие восемь команд. В числе известных участников Astralis, G2 Esports, Gambit Esports, North, SK Gaming и Virtus.pro.



EPICENTER 2017 пройдёт с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге (Россия). Призовой фонд чемпионата составит $ 500 тыс.