G2 Esports подписала состав по PlayerUnknown’s Battlegrounds. Анонс появился на официальном сайте организации.

В составе команды будут выступать Марк phantasy Пинни, Давид velan Велан, Стефан Stephen Филлипс и Джеа Wack0 Миддлтон.

Ранее Alliance, BIG, Ninjas in Pyjamas, Team SoloMid, ForZe, pro100 и M19 также объявили об открытии подразделений по PUBG.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. Официальный релиз состоится до конца 2017 года.