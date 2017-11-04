Blizzard показала нового персонажа и карту для Overwatch

На фестивале BlizzCon показали нового героя по имени Мойра. По сюжету женщина работает на террористическую организацию «Коготь». В игре она исполняет роль персонажа поддержки.

Способности Мойры позволяют как лечить союзных героев («Биотическая хватка»), так и наносить урон («Биотическая сфера») противнику. При использовании умения «Уход в тень» персонаж телепортируется на короткие расстояния. Ультимативная способность героя — «Коалесценция». Она направляет луч, который одновременно и лечит своих, и наносит повреждения врагам сквозь щиты.

Кроме того, разработчики показали новое гибридное поле боя под названием Blizzard World. Оно объединяет игровые миры компании: Азерот (World of WarCraft), Тристрам (Diablo), сектор Копрулу (StarCraft 2) и другие.

Новая карта вскоре появится на тестовом сервере. Когда Мойру добавят в Overwatch, пока неизвестно.

Overwatch вышла на PC, PS4 и Xbox One в мае 2016 года.