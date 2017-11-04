Fnatic встретится с Ballistix во втором полуфинале чемпионата мира по HotS

Закончились последние четвертьфинальные матчи на чемпионате мира по Heroes of the Storm.

Fnatic переиграла Tempo Storm со счетом 2:1. Ballistix завершила серию против Roll20 esports с аналогичным результатом.

Шведская команда встретится с действующими чемпионами мира в полуфинале ЧМ. В другом матче сойдутся MVP Black и Team expert.

Команды, проигравшие в четвертьфинале, расположились на 5-8-х местах. Их приз составил $ 20 тыс.

Полуфиналы и финал состоятся 4 и 5 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.